Honda-topman Shintaro Orihara ziet reden voor optimisme na de drie tegenvallende Grands Prix voor klantenteam Aston Martin. Volgens de Japanner heeft de motorleverancier zeker ‘vooruitgang geboekt’ om de aanhoudende problemen aan de AMR26 – waaronder de hevige trillingen – op te lossen. Toch zal het even duren voordat dit ook merkbaar is aan de resultaten: ‘We moeten geen grote sprongen voorwaarts verwachten’.

De verwachtingen waren hoog voor Aston Martin en Honda voorafgaand aan het 2026-seizoen, maar tot nu toe valt het jaar zwaar tegen voor de Britse renstal. In drie Grands Prix tijd kon Aston Martin slechts een keer met Fernando Alonso achter het stuur een race afmaken. De Spanjaard werd toen achttiende tijdens de GP Japan.

LEES OOK: Red Bull hoopt tij te keren met upgrades Miami, gewichtsverlies RB22 ‘staat centraal’

Een van de grootste problemen aan de AMR26 is de hevige vibraties, waardoor Alonso na 25 minuten al zijn handen ‘niet meer voelde’. Na de GP Japan besloot motorleverancier Honda daarom om een bolide onder de loep te nemen. “Het is een lange maar intense periode geweest tussen de races door, waarin we in samenwerking met Aston Martin zowel in Japan als in het Verenigd Koninkrijk hard hebben gewerkt,” zei Honda-topman Shintaro Orihara tegen verschillende media. “De GP Japan heeft aangetoond dat we op de goede weg zijn en heeft ons de motivatie gegeven om door te gaan.”

‘Geen grote sprong voorwaarts’

“Na die race hebben we voor het eerst van de gelegenheid gebruik gemaakt om een van de AMR26-auto’s ter plaatse te houden voor verdere statische tests in Sakura, waarbij we ons hebben gericht op het verminderen van de trillingen en daarmee het vergroten van de betrouwbaarheid”, vervolgt de topman, die reden voor optimisme ziet. “We hebben enige vooruitgang geboekt, waardoor we in Miami en later in het seizoen verdere verbeteringen kunnen doorvoeren. Realistisch gezien zal deze vooruitgang geen merkbaar effect hebben op de prestaties van de krachtbron op het circuit, dus we moeten hier geen grote sprongen voorwaarts verwachten.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.