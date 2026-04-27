Fernando Alonso heeft opnieuw duidelijk afstand genomen van de aanhoudende speculaties over een mogelijk naderend pensioen. De 44‑jarige Aston Martin‑coureur benadrukt dat hij zich nog altijd competitief en gemotiveerd voelt in de Formule 1 en dat hij voorlopig geen enkel signaal heeft ontvangen dat het tijd is om te stoppen.

De tweevoudig wereldkampioen sprak zich uit tijdens een bezoek aan de historische paddock van de Grand Prix van Monaco. Daarbij werd hij geconfronteerd met vragen over zijn toekomst, zeker gezien de moeizame start van Aston Martin in het seizoen 2026. Alonso liet zich echter niet van de wijs brengen. “Ik hou van wat ik doe, ik hou van racen,” stelde hij. “Mijn eerste race reed ik toen ik drie jaar oud was en nu ben ik 44. Eenenveertig jaar van mijn leven zit ik al achter een stuur.”

‘Ik voel me gelukkig’

Hoewel de resultaten dit seizoen vooralsnog tegenvallen, mede door prestatieproblemen en een lastig Honda‑power unit‑pakket, wil Alonso zijn loopbaan niet laten bepalen door de huidige malaise bij zijn team. “Racen is niet zomaar een carrière, maar een leven vol passie voor snelheid,” aldus Alonso, bijna filosofisch.

Het vooruitzicht om afscheid te nemen van de sport valt hem zwaar. “Het moment waarop ik moet stoppen, zal een hele moeilijke beslissing zijn en ook lastig te accepteren. Op dit moment heb ik niet het gevoel dat het moment is gekomen om te stoppen. Ik voel me competitief, ik voel me gemotiveerd en ik voel me gelukkig wanneer ik rijd. Dus hopelijk is dit niet mijn laatste seizoen.”

