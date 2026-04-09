Fernando Alonso heeft al een indrukwekkende carrière als Formule 1-coureur tot nu toe, maar daar had in 2011 bijna nog een bijzondere mijlpaal bij kunnen komen. De Spanjaard werd in de voorbereidingen van het bezoek van paus Benedictus XVI aan het thuisland van de tweevoudig wereldkampioen genoemd als mogelijke chauffeur van de pausmobiel: ‘Maar de autoriteiten schreeuwden toen van de daken: ‘Absoluut niet!’.’

Fernando Alonso is met zijn twee wereldtitels de succesvolste Spaanse Formule 1-coureur in de geschiedenis van de autosport. Het is daardoor geen verrassing dat veel fans van de coureur graag hem wel eens zouden ontmoeten. Laat staan door de Spanjaard rondgereden zouden willen worden. Dat laatste was ook bijna gebeurd voor wel een hele bijzondere naam tijdens een bezoek aan Spanje in 2011: paus Benedictus XVI.

Alonso als chauffeur van de paus?

Yago de la Cierva – destijds coördinator voor de bezoeken van de paus aan Spanje – onthult hoe vijftien jaar geleden de suggestie werd geopperd om Fernando Alonso de pausmobiel te laten besturen. De Spaanse wereldkampioen kwam ter sprake in interview van De la Cierva met Omnes. “Tijdens elke pauselijke trip zijn er altijd verrassingen”, vertelt de coördinator. “In 2011 hadden we bijvoorbeeld een bijeenkomst met 200 autoriteiten op het gebied van veiligheid. We wilden toen dat Fernando Alonso met de pausmobiel zou rijden, maar ze schreeuwden van de daken: ‘absoluut niet!’”

“Ik verdedigde het plan toen en zei: ‘Ik denk dat hij wel weet hoe hij moet rijden, de paus zal echt niet in gevaar zijn’,” vervolgt De la Cierva. Toch waren de autoriteiten niet onder de indruk. “Ze zeiden: ‘Nee, het moet een nationale politieman zijn’, dus zo geschiedde.”

