Oud-teambaas Günther Steiner verwacht dat het nog te vroeg is voor Andrea Kimi Antonelli om een titelstrijd uit te vechten met teamgenoot George Russell. De Italiaanse coureur pakte in China zijn eerste zege, waardoor speculatie over een eventuele tweedstrijd toenam. Volgens Steiner is Kimi Antonelli echter nog veel te jong en onervaren: ‘Ik denk daarom niet dat hij het dit jaar gaat redden’.

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste Grand Prix-zege binnen. De jonge Italiaan werd de op een na jongste racewinnaar in de Formule 1-geschiedenis dankzij zijn zege in China. Alleen Max Verstappen was jonger tijdens zijn eerste Grand Prix-winst. Een paar jaar later zou de Nederlander vier wereldtitels op rij winnen. De vergelijkingen tussen Verstappen en Kimi Antonelli werden al gelijk gemaakt, maar volgens Günther Steiner is het te vroeg om over een titelstrijd bij Mercedes te spreken.

Toch ziet Steiner wel een boost voor het zelfvertrouwen van Kimi Antonelli. “Ik denk dat de zege (Kimi Antonelli, red.) veel zelfvertrouwen geeft, omdat er een kans voor hem was”, vertelt de oud-teambaas in de Red Flags-podcast. “Onder normale omstandigheden is het op dit moment erg moeilijk om George te verslaan.” Russell kwam tijdens de kwalificatie in Shanghai niet verder dan de tweede startplaats, nadat in Q2 de voorvleugel van zijn W17 was gebroken.

‘Onder normale omstandigheden is Russell te sterk’

Volgens Steiner hield Kimi Antonelli goed het hoofd koel, en pakte hij op het juiste moment – ‘zodra George niet in staat was om het maximale uit de kwalificatie te halen’ – zijn kans. Toch antwoordde de oud-Haas-teambaas op de vraag of Kimi Antonelli het hele seizoen het tegen Russell kan opnemen: ‘Nee’. “Wel als er iets uitzonderlijks gebeurt, zoals tijdens de kwalificatie in China. Maar onder normale omstandigheden… Ik denk dat het ook begrijpelijk is waarom niet.”

Russell heeft nou eenmaal meer ervaring, zo ziet Steiner het. “Antonelli is nog maar 19 jaar oud, zit in zijn tweede jaar in de Formule 1, en George is een goede coureur. Dus ik denk niet dat hij het dit jaar kan redden, maar er zijn nog andere kansen voor Kimi. Als hij het dit jaar niet wint, kan hij het een andere keer winnen. Hij is nog zo jong. Voor mij hoeft hij zichzelf niet te veel druk op te leggen om het dit jaar te winnen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich.”

