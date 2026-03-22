De Formule 1 heeft een weekendje vrij, maar Carlos Sainz zat niet stil thuis. De Spanjaard reisde af naar San Remo, waar de finish was van de eerste grote klassieker van het wielerseizoen, Milaan-San Remo. Daar zag Sainz hoe zijn vriend en professioneel wielrenner Tadej Pogačar er met de winst vandoor ging. De Spanjaard mocht zelfs nog even op het podium klimmen om de Sloveense wielrenner te feliciteren.

Tadej Pogačar pakte met zijn winst van Milaan-San Remo de 110e zege uit zijn carrière. Onder meer vier Tour de France-titels en een Giro d’Italia-titel had ‘Pogi’ al toegevoegd aan zijn palmares, maar een zege op de eerste grote klassieker van het seizoen ontbrak nog. Tot dit weekend. Carlos Sainz reisde daarom speciaal naar het Italiaanse San Remo af om zijn vriend te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal, en mocht zelfs even op het podium plaatsnemen.

Bekijk de hele video van Sainz zijn trip naar Italië hier:



