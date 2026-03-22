Ook Mercedes heeft gereageerd op de diskwalificatie van Max Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gouno tijdens NLS2 op de Nürburgring. Stefan Wendl – het hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing – legt uit hoe achter de schermen een dure fout is gemaakt tijdens de verschillende banden- en coureurswissels. ‘Het laat eens te meer zien dat je op de Nordschleife alleen kunt winnen als alles klopt’, concludeert Wendl.

Wat een mooi weekend op de Nürburgring voor Max Verstappen en zijn team had moeten worden, eindigde in mineurstemming. De Mercedes-AMG, met startnummer 3, had te veel banden gebruikt tijdens de kwalificatie en race. In plaats van de toegestane zes werden er zeven sets gebruikt op de zaterdag, en werd het team van de Nederlandse wereldkampioen gediskwalificeerd. Mercedes, die vanaf dit seizoen Team Verstappen steunt bij de Nürburgring-ambities, legt na de race uit hoe dit precies kon gebeuren.

In een officiële verklaring vanuit de Zilverpijlen, blikt Stefan Wendl – het hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing – nog even terug op de race zelf. “Het NLS-weekend zal ons nog lang bijblijven: we zagen puur racen op het circuit, beleefden een buitengewone dag qua sfeer en waren aanvankelijk dolblij met de vermeende raceoverwinning.” Echter in de uren na de race werd duidelijk dat Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gouno hun overwinning niet zouden behouden.

‘Achter de schermen een fout gemaakt’

“De teleurstelling was des te groter toen we ons realiseerden dat we die ochtend achter de schermen een fout hadden gemaakt en de raceorganisatie gedwongen was de winnende auto te diskwalificeren”, steekt Wendl hand in eigen boezem. “Dat doet pijn, en natuurlijk is iedereen die erbij betrokken was erg teleurgesteld. Het laat eens te meer zien dat je op de Nordschleife alleen kunt winnen als alles klopt. Winward Racing, dat de inzet van de twee Performance-auto’s verzorgde, nam voor het eerst in deze samenstelling deel aan de NLS. Nu moeten we de fouten analyseren, maar ook de positieve lessen van het weekend meenemen en ons richten op de resterende voorbereidingsraces en de 24-uursrace.” De 24 Uur van de Nürburgring vindt in het weekend van zaterdag 16 mei en zondag 17 mei plaats.

