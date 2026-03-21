Max Verstappen en teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon zijn hun zege tijdens NLS2 op de Nordschleife kwijtgeraakt. Dat maakte de organisatie zaterdagavond bekend. Team Verstappen kwam vanmiddag met een ruime voorsprong over de eindstreep en vierde een succesvolle generale repetitie voor de 24 uur van de Nürburgring in mei. Doordat het team echter te veel banden had gebruikt gedurende de racedag, werd het na afloop gediskwalificeerd.

Verstappen en co tekenden aanvankelijk voor een glansrijke overwinning op de Nürburgring. Gezien de sterke bezetting in NLS2 – veel Nordschleife-routiniers gebruiken deze wedstrijden om zich voor te bereiden op de etmaalrace – was dit een extra knappe prestatie. Het weekend eindigde echter in mineur voor het team van de Nederlander; zijn Mercedes-AMG had zaterdag zeven sets banden gebruikt tijdens de kwalificatie en de race. Dat is één set meer dan toegestaan, waardoor de eindzege ongeldig werd verklaard. De BMW van Rowe Racing, met startnummer 99, erfde daardoor de overwinning.

LEES OOK: NLS-triomf voor Verstappen! Winst op de Nürburgring in aanloop naar 24-uursdebuut

De Mercedes-AMG werd dit weekend gerund door Winward Racing. Teambaas Christian Hohenadel nam in een reactie de schuld op zich. “Deze diskwalificatie doet pijn”, reageerde hij teleurgesteld. “Helaas is er een fout gemaakt binnen het team, waardoor de wedstrijdleiding de winnende auto heeft moeten diskwalificeren. Dit was voor ons de eerste keer dat we in actie kwamen met een Mercedes-AMG op de Nürburgring Nordschleife”, voegde hij eraan toe. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ons heeft aangemoedigd.”

Lees hier alles over de GP Japan

