Max Verstappen heeft zaterdag zijn tweede NLS-race gewonnen! Samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon wist hij het sterke rijdersveld op de Nordschleife te verslaan. De Nederlander heeft zich daarmee uitstekend kunnen voorbereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei. Zijn nieuwe Mercedes-AMG GT3 gedijde bovendien uitstekend op het Duitse circuit. Met een voorsprong van één minuut kwam Verstappen over de eindstreep.

Max Verstappen nam zaterdag de eerste en de laatste stint voor zijn rekening. Daniel Juncadella en Jules Gounon kropen respectievelijk in het tweede en het derde uur achter het stuur. Verstappen had ’s ochtends al poleposition veiliggesteld namens zijn team. In een veld vol ervaren Nürburgring-routiniers was de viervoudig F1-kampioen bijna twee seconden sneller dan de concurrentie. Bij de start wist hij de leiding aanvankelijk te behouden, al werd hij niet veel later ingehaald door een oud-winnaar van de 24-uursrace, de Duitser Christopher Haase, die in zijn Audi de koppositie overnam.

Na een spectaculaire tweestrijd wist Verstappen op de valreep de eerste plaats te heroveren. Direct daarna stond hij de auto af aan Daniel Juncadella, die de voorsprong verder uitbouwde. Pas in de derde stint, toen de Mercedes-AMG werd bestuurd door Jules Gounon, werd het weer even spannend voor Verstappen en co. Dan Harper wist het trio in zijn BMW meerdere keren onder druk te zetten en zelfs kortstondig te passeren. Mede dankzij een tijdstraf voor de Brit bleef Gounon echter aan de leiding op de Nürburgring.

Verstappen rijdt naar de winst

Met nog drie kwartier op de klok was het opnieuw aan Verstappen om de overwinning veilig te stellen. Tijdens zijn tweede stint kreeg hij weinig tegenstand te verduren en kon hij optimaal profiteren van de sterke Mercedes-AMG, die uitstekend presteerde op het beruchte Duitse circuit. Rond 16.00 uur werd hij als winnaar afgevlagd en mocht hij zich tweevoudig NLS-winnaar noemen. Daarmee zat deze generale repetitie voor de 24 uur van de Nürburgring erop. In mei keren Verstappen, Juncadella en Gounon terug naar de Eifel voor de etmaalrace, waar ze bovendien versterking krijgen van de Oostenrijker Lucas Auer.

LEES OOK: Kers op de taart! Racing Bulls pakt uit met unieke livery voor GP Japan

Zoals gezegd was dit de tweede NLS-zege voor Verstappen. Vorig jaar reed hij met teamgenoot Chris Lulham – toen nog in een Ferrari 296 GT3 – overtuigend naar de overwinning tijdens NLS9. Kenners weten echter dat deze tweede zege nog een stuk indrukwekkender is. De sterkste rijders verschijnen immers vooral aan de start van het NLS-seizoen, in aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen wist zich zaterdag dus staande te houden in een aanzienlijk competitiever rijdersveld. Dat belooft wat voor de 24-uursrace! Voorlopig zal Verstappen zich echter moeten focussen op het F1-seizoen. Over enkele dagen wacht hem de GP van Japan, waar het nog maar de vraag is of Red Bull kan meedingen naar de winst.

Daniel Juncadella, Max Verstappen en Jules Gounon wonnen zaterdag NLS2 op de Nürburgring (Verstappen.com)

Lees hier alles over de GP Japan

