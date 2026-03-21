Racing Bulls rijdt tijdens de aankomende GP van Japan met een opvallende nieuwe livery. De VCARB 03 van coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad is voor de gelegenheid voorzien van een wit-rood jasje. Voor het ontwerp klopte Racing Bulls aan bij kalligraaf Bisen Aoyagi, die inspiratie putte uit de Japanse kersenbloesem. De dynamische rode penseelstreken zorgen voor een opvallende livery, die ook bij veel fans in de smaak is gevallen.

De gebruikelijke wit-blauwe livery van Racing Bulls wordt tijdens het komende raceweekend in Japan vervangen door een fraaie wit-rode kleurstelling. De onthulling vond zaterdag plaats tijdens Red Bull Tokyo Drift, in het hart van de Japanse hoofdstad. Volgens Racing Bulls brengt dit evenement ‘autoliefhebbers, muziek en optredens samen’. Aoyagi liet zich voor het ontwerp inspireren door de Red Bull Spring Edition – een speciale uitgave van het energiedrankje – en door de sfeer van Japan tijdens de kersenbloesemperiode, de tijd waarin de wereldberoemde sakura-bomen in bloei staan.

Racing Bulls-CEO Peter Bayer reageerde verheugd bij het zien van de nieuwe livery. “Als team zijn we altijd op zoek naar manieren om onze jonge fans en de culturen die onze sport vormgeven aan te spreken”, liet hij weten. “De creatieve richting voor deze speciale livery komt voort uit de Red Bull Spring Edition, en samen met Bisen Aoyagi hebben we dat gedurfde design omgetoverd tot iets unieks voor het circuit. We hebben het ontwerp onthuld in Tokio, voor de fans tijdens Red Bull Tokyo Drift. Dat maakt het nog specialer voor het team.”

