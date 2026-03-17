Het moge duidelijk zijn dat Max Verstappen geen fan is van de huidige F1-reglementen. Sinds 2026 vertrouwt de koningsklasse op nieuwe krachtbronnen met een hoge mate van elektrificatie; energiebeheer slaat de klok. De Nederlander – die sinds de openingsronde steen en been klaagt – blijft aandringen op aanpassingen om de kernwaarden van de sport te beschermen. Oud-Haas-teambaas Günther Steiner valt Verstappen echter in de rede en vergelijkt hem bovendien met een boze kleuter.

In de TalkSPORT-podcast nam Steiner de nieuwe reglementen onder de loep. De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de nieuwe weg die de Formule 1 is ingeslagen. Het rijdersveld blijft verdeeld, maar vanuit de teams en de media klinken steeds meer positieve geluiden. Volgens Steiner is het logisch dat er wat kinderziekten optreden bij een ‘nieuwe technologie’, maar over het algemeen is hij tevreden over de Formule 1 anno 2026. “Ik vind het racen eigenlijk best goed”, gaf hij toe. “Natuurlijk zijn er mensen zoals Max (Verstappen, red.), die niet van verandering houden. Daarbij is hij het niet gewend om in een langzame auto te rijden, dus dat zal zijn stemming ongetwijfeld beïnvloeden.”

‘Nieuwe motoren hebben tijd nodig’

“Op zich vind ik de nieuwe reglementen best goed”, vervolgde de voormalig teambaas. “In de loop der tijd zullen ze verder ontwikkeld worden. De teams zijn op dit moment nog zoekende, ook omdat de technologie zó geavanceerd is. Maar ik vind het racen goed, en dat is uiteindelijk het belangrijkste.” Steiner zoomde vervolgens in op de situatie van Verstappen, de meest uitgesproken criticaster van de nieuwe regels. “Max is niet blij, omdat zijn auto niet staat waar hij wil dat die staat. Daarbij moet wel gezegd worden: het is de eerste keer dat Red Bull een eigen motor heeft gebouwd. Het kost tijd voordat de ingenieurs aan zo’n geavanceerde technologie gewend zijn.”

“Om eerlijk te zijn ben ik een beetje verrast door hoe goed de nieuwe motorfabrikanten het doen”, gaf Steiner toe. “Kijk naar Red Bull met Ford en naar Audi; met wat tijd zullen ze ongetwijfeld nog verder groeien.” Wat betreft Verstappen sluit hij zich aan bij collega-analist Ralf Schumacher, die de Nederlander na zijn laatste tirade in Shanghai opriep om te ‘stoppen met zeuren’. Steiner vergeleek de Red Bull-coureur op zijn beurt met een boze kleuter. “Soms gooit Max zijn speeltjes uit de kinderwagen als het niet zijn kant op valt”, deed hij er nog een schepje bovenop.

