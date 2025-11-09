Max Verstappen heeft onthuld dat hij – als hij het niet op vier wielen had gered – zijn geluk had willen beproeven op twee wielen. Het is geen geheim dat de Nederlander een groot liefhebber is van de MotoGP, maar in een recent interview gaf hij toe dat hij altijd al eens in de motorsport had willen rijden. Als zijn Formule 1-droom niet was uitgekomen, was Verstappen mogelijk kampioen geworden op een tweewieler.

In aanloop naar de GP van São Paulo was Verstappen, samen met collega en goede vriend Gabriel Bortoleto, te gast in de Pelas Pistas-podcast. Hosts en coureurs Christian Fittipaldi en Nelson Piquet Jr. vroegen de Nederlander naar zijn favoriete raceklasse. “MotoGP”, antwoordde Verstappen resoluut. “Als ik ergens aan kon deelnemen en racen op vier wielen niet bestond, dan zou ik voor MotoGP kiezen. Als ik het talent had natuurlijk”, voegde hij er lachend aan toe.

Verstappen heeft in zijn jeugd al geproefd van het racen op twee wielen. “Tussen mijn achtste en twaalfde heb ik wel op van die kleine minimotoren gereden”, herinnerde hij zich. “Daar genoot ik enorm van. Ik besefte al vrij snel dat ik meer talent had op vier wielen, maar ik vond het geweldig om te doen. En uiteraard kijk ik nog steeds graag naar MotoGP”, verklaarde Verstappen. “Die gasten zijn gek – maar op een goede manier.” De wereldkampioen onthulde dat hij de motorsport serieus als ‘plan B’ overwoog. “Dat wil zeggen, als ik niet was geslaagd op vier wielen”, lichtte hij toe. “Ik bedoel, je moet toch íéts”, grapte hij tot slot.

‘Probeer alle races te kijken’

Verstappen steekt zijn voorliefde voor de MotoGP niet onder stoelen of banken. Eerder vertelde hij al dat hij zijn tablet meeneemt naar Grands Prix om het kampioenschap waar mogelijk live te kunnen volgen. In een interview met Servus TV sprak hij al eens met zevenvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. “Ik ben groot fan en probeer elke race te kijken”, verklaarde hij destijds. “Ik neem mijn iPad zelfs mee naar de circuits zodat ik niets mis.”

Hoewel Verstappen toegeeft dat hij het graag eens zou willen proberen, beseft hij dat een proefrit op een MotoGP-scheurijzer misschien iets te ambitieus is. “Ik zou het graag doen, maar het is waarschijnlijk verstandiger om te beginnen met een Moto2- of Moto3-motor”, aldus Verstappen. “En daarbij begrijp ik ook de zorgen van mijn team.” Red Bull zal vermoedelijk te veel risico zien in zo’n avontuur van hun viervoudig wereldkampioen. “Voorlopig geniet ik er dus gewoon als toeschouwer van.”

