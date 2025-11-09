In een mix van realisme en teleurstelling zei Max Verstappen zaterdag na zijn dramatische kwalificatie al dat het over en uit is met de titelstrijd, maar toch: later vandaag zal hij er heus alles aan doen om het maximale nog uit de Braziaanse Grand Prix te halen. Groter dan het ‘Wonder van São Paulo’ is echter de kans dat Lando Norris alvast een voorschot neemt op de wereldtitel.

Verstappen in São Paulo

In zijn even imposante als succesvolle loopbaan zorgde Verstappen al meerdere keren voor fraaie comebacks. In races, in weekenden, in een heel seizoen zelfs, zoals dit jaar. En wat te denken van nota bene de GP van São Paulo van afgelopen jaar, toen Verstappen vanaf P17 naar P1 reed en daarmee juist Norris de genadeklap uitdeelde in de titelstrijd. Anno nu zou het zomaar eens andersom kunnen zijn. Weer moet Verstappen namelijk voor een comeback zorgen in de race, maar ditmaal heeft het er alle schijn van dat het een kansloze missie is en polesitter Norris juist hem berooft van het laatste sprankje hoop in de titelstrijd.

Juist daarin had Verstappen zich de afgelopen maanden op wonderbaarlijke wijze teruggeknokt, samen met een onder Laurent Mekies helemaal opgeleefd Red Bull Racing. Coureur en team namen risico’s, en terecht. Met beloning in de vorm van resultaat. Tot dit weekend: juist nu loopt het voor geen meter, met de kwalificatie-exit in Q1 tot gevolg. Helaas, gegokt en verloren, maar je moet nu eenmaal wat als jager in de titelstrijd. De kwalificatiesof doet desondanks pijn qua timing. En het was pas de zevende Q1-exit in Verstappens loopbaan, de eerste sinds 2021.

De sof van dit weekend deed Verstappen na de kwalificatie al concluderen dat de titeldroom zo goed als vervlogen is. In plaats daarvan dreigt de Braziliaanse GP een nachtmerrie te worden. Of… toch niet? Als er namelijk iemand is die voor het ‘Wonder van São Paulo’ kan zorgen, is het Verstappen met al zijn unieke talenten en vaardigheden. Maar… zelfs voor hem, als Houdini XXL, is er vandaag waarschijnlijk geen ontsnapping mogelijk uit deze benarde positie.

Norris klaar om toe te slaan

Het hele weekend al snel, beter dan rivaal en teamgenoot Oscar Piastri en van een afstandje toekijkend hoe vriend en uitdager Verstappen worstelt in São Paulo. Zelf ondertussen de sprintrace winnen en vervolgens de pole voor de race op zondag pakken. Kortom: het leven lacht Lando Norris dezer dagen toe in Brazilië. Daar heeft hij zondag een uitgelezen kans om het kampioenschap naar zijn hand te zetten: de voorsprong op Piastri breidde hij zaterdag al met acht punten uit, zondag lonkt opnieuw een stap richting zijn eerste titel. Zorgt dat vooruitzicht voor druk? Dan gaat het misschien toch nog mis.

Het heeft er echter alle schijn van dat het vooruitzicht van uitlopen in de titelstrijd Norris juist vleugels bezorgt. En dan is het zondag snel klaar: een goede start en weg is de Engelsman, op weg naar winst in Brazilië.

De rol van de weergoden

Storm, regen, gure omstandigheden en dus de weergoden die zich zondag nog gaan bemoeien met het verloop van de Grand Prix? Nee, reken daar maar niet op, als we de laatste berichten voor Verstappen en co p zondag mogen geloven vanuit São Paulo. Het blijft naar verwachting droog, met hooguit wat bewolking en ook lagere temperaturen dan bijvoorbeeld eerder in het weekend. Maar de kans op regen is nagenoeg nihil.

Het zou voor de meteorologen ter plaatse een verrassing zijn als er toch nog wat buitjes ontstaan. Zeg echter nooit ‘nooit’ en zeker niet in deze Zuid-Amerikaanse contreien.

En verder…

…is het circuit 4309 meter lang

…telt de race 71 ronden

…won Michael Schumacher het vaakst in Brazilië (viermaal)

…bedraagt de kans op een safety car 82 procent

…start de race om 18.00 uur Nederlandse tijd

