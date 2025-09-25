Gaat oud-teambaas Christian Horner voormalig concurrent Günther Steiner achterna? De Italiaan maakte begin september bekend de MotoGP in te gaan, en oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone zou Horner hebben geadviseerd om hetzelfde te doen.

Christian Horner is inmiddels al een tijdje weg uit de Formule 1, maar Red Bull brak pas deze week officieel de banden met de oud-teambaas. Er kwam zo een einde aan een samenwerking van twintig jaar tussen Horner en de Oostenrijkse renstal. De Brit ging niet met lege handen naar huis, en zou een grote ontslagvergoeding – naar verluidt zelfs van 100 miljoen dollar – hebben ontvangen. De grote vraag is nu echter: wat is de volgende stap in de carrière van Horner?

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft wel een idee voor zijn goede vriend, zo meldt het Britse Daily Mail. De Britse zakenman zou naar verluidt zijn landgenoot hebben geadviseerd om over te stappen naar de MotoGP. De motorklasse werd afgelopen juni nog door Liberty Media, de commerciële rechtenhebber van de Formule 1, overgenomen.

Steiner

Mocht Horner inderdaad naar zijn goede vriend Ecclestone luisteren, dan is hij niet de eerste voormalig F1-teambaas die de overstap naar de motorklasse maakt. Günther Steiner kondigde begin september al aan zijn entree in de MotoGP te maken. De Italiaan neemt het Red Bull KTM Tech3-team over.

