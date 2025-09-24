Jos Verstappen is genomineerd voor een bijzondere prijs. De tegenwoordige rallycoureur maakt kans op de prijs ‘Rookie of the Year’ tijdens het prijzengala van het European Rally Championship (ERC). Fans konden eerder op de Nederlander stemmen als hun favoriete debutant van dit rallyseizoen. Op 5 oktober hoort Verstappen of hij de prijs in ontvangst mag nemen.

Jos Verstappen rijdt sinds dit jaar voor het eerst mee in het European Rally Championship (ERC) en valt daarbij op. De oud-Formule 1-coureur heeft al meerdere zeges op zijn naam gezet in zijn korte tijd in de rallysport, en won onder meer de Rally With No Name en Rallye Des Ardennes. Ook de rallytak van de FIA viel de prestaties van de Nederlander op, en het bestuursorgaan nomineerde Verstappen voor de ERC Fan Awards in de categorie ERC Rookie of the Year.

“Hoewel de Formule 1-podiumfinish uiteindelijk vroegtijdig een punt zette achter zijn ERC-campagne, was de vooruitgang die hij boekte, vooral op het grind, zeer indrukwekkend voor een coureur die nog maar net begonnen is met rallyrijden”, valt er te lezen op de officiële website van het ERC. Verstappen neemt het in zijn categorie op tegen Tymek Abramowski, Roope Korhonen, Ioan Lloyd en Craig Rahill. De prijzen worden op 5 oktober tijdens de ERC Awards in Kroatië uitgereikt.



(Foto/credit: Verstappen.com)

