Jos Verstappen zal in december deelnemen aan de befaamde East African Safari Classic Rally in Kenia. Voor Verstappen is het de eerste keer dat hij zich aan de start meldt van ‘The world’s toughest rally’. Hij zal dat overigens doen met een Porsche 911 uit de jaren zeventig.

Afgelopen weekend was de vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen aanwezig bij de Dutch GP in Zandvoort. “Ïk kijk hier echt naar uit. Momenteel wordt de auto helemaal geprepareerd voor deze rally”, vertelde Jos Verstappen in de hospitalityruimte van Red Bull Racing.

Eerder dit jaar nam Verstappen met dezelfde rode Porsche deel aan de Rally With No Name in Noord-Zweden (foto boven, credit: Verstappen.com). In de sneeuw boekte hij een dominante zege, samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul. Ook in Kenia zal Jamoul van de partij zijn. De rally is van 5 tot en met 13 december.

De East African Safari Classic Rally staat niet alleen bekend vanwege de uitdagende proeven, maar zeker ook vanwege de prachtige plaatjes die het oplevert.

