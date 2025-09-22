Red Bull heeft officieel afscheid genomen van voormalig teambaas Christian Horner. De Brit werd na de GP van Groot-Brittannië al vervangen door Laurent Mekies, maar nu is de samenwerking definitief ontbonden. Naar verluidt heeft Horner een forse ontslagvergoeding afgedwongen. Bovendien zou hij in 2026 kunnen terugkeren in de Formule 1, zij het niet direct bij een concurrerend team.

Christian Horner werd kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië door Red Bull ontslagen en vrijwel onmiddellijk vervangen door Laurent Mekies. Sindsdien vonden er langdurige onderhandelingen plaats tussen Horner en de leiding van het energieblikjes-concern. Maandag werd de overeenkomst officieel bevestigd. Over de exacte voorwaarden van de deal zijn geen details naar buiten gebracht, maar Britse bronnen suggereren dat er een schikking ter waarde van 100 miljoen dollar is bereikt. Daarmee wordt Horner gecompenseerd voor het salaris en de bonussen die hij volgens zijn contract nog had moeten ontvangen.

LEES OOK: Van der Garde overtuigd: ‘Verstappen wordt wereldkampioen’

Een opvallend onderdeel van de regeling is dat Horner in 2026 de mogelijkheid heeft om terug te keren in de Formule 1. Volgens The Race geldt er wel een tijdelijke beperking; hij mag niet meteen bij een rivaliserend team aan de slag. Verwacht wordt dat hij in de eerste helft van 2026, na de openingsraces, weer een functie binnen de koningsklasse kan bekleden. Wat zijn volgende stap precies wordt, blijft vooralsnog onduidelijk. Zijn ervaring en staat van dienst maken hem tot een aantrekkelijke kandidaat voor een rol in de Formule 1.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.