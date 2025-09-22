Na zijn dominante zege in Azerbeidzjan lijkt Max Verstappen de weg naar boven weer gevonden te hebben. Toch bedraagt het gat naar WK-leider Oscar Piastri nog altijd 69 punten. Volgens analist voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is de titelstrijd echter allerminst beslist: “Max wordt gewoon wereldkampioen.”

Giedo van der Garde is ervan overtuigd: Verstappen grijpt aan het eind van het seizoen zijn vijfde wereldtitel. “Ik denk dat Piastri en Norris allebei geen wereldkampioen worden, en ik denk dat Max wereldkampioen gaat worden”, zegt hij stellig bij Viaplay. “Zijn auto is zoveel sterker geworden.” Volgens de voormalig Formule 1-coureur zijn er slechts een paar races waar McLaren echt sterk voor de dag komt. “Als je echt gaat kijken: er zijn eigenlijk maar twee Grands Prix die voor McLaren heel goed zijn. Dat is Singapore – daar is Lando Norris super, super goed – en Qatar. Maar de rest? Durf ik te wedden dat Max gaat winnen. Abu Dhabi, Mexico, Brazilië, de VS…”

Hoewel het verschil met Piastri nog fors is, rekent Van der Garde op fouten bij de jonge McLaren-coureurs. “Het is 69 punten. Dat is heel veel, maar je moet niet vergeten dat Lando en Oscar nog nooit wereldkampioen zijn geworden. Dus ze gaan ook nog een keer bibberen. Ze gaan ook een keer fouten maken. Ze gaan er een keer met z’n tweeën af. En Max? Die heeft niks te verliezen. Die auto is ook beter, hij gaat all-in. Geloof me nou maar: hij gaat wereldkampioen worden.”

Verstappen zet aanval in

Hoewel Verstappen na de Grand Prix van Azerbeidzjan nog altijd 69 punten achter staat op WK-leider Oscar Piastri, is de titelstrijd verre van beslist. Met nog zeven Grands Prix op de kalender en meerdere sprintraces zijn er namelijk nog 199 punten te verdienen. Dat betekent dat één uitvalbeurt of fout van McLaren de titelstrijd volledig kan openbreken. Verstappen zelf verkeert bovendien in topvorm en lijkt met een sterk verbeterde RB21 aan een inhaalrace begonnen te zijn.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.