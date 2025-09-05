Guenther Steiner maakt zijn entree in de MotoGP. De oud-Haas-teambaas neemt als leider van een consortium het Red Bull KTM Tech3 MotoGP-team over. De deal werd officieel bevestigd tijdens een persconferentie op vrijdag, voorafgaand aan de Grote Prijs van Catalonië van de MotoGP. Samen met teambaas Hervé Poncharal lichtte Steiner daar de plannen voor de toekomst van het Franse team toe.

Guenther Steiner heeft besloten de overstap naar de MotoGP te maken en neemt het Red Bull KTM Tech3 MotoGP Team over. De voormalig Haas-teambaas spreekt van een fantastische kans en wil bouwen op het fundament dat Tech3-teambaas Hervé Poncharal heeft gelegd.

“Tech3 heeft enorm veel potentie en een indrukwekkende erfenis,” vertelt Steiner. “We zijn vereerd om het werk voort te zetten en het team én de sport naar een hoger niveau te tillen. We zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de MotoGP-paddock en het maximale uit het team én de sport te halen. De MotoGP blijft groeien, en we willen helpen om het bij een nieuw publiek onder de aandacht te brengen.”

Een nieuw tijdperk

Met de overname lijkt er een nieuw hoofdstuk aan te breken voor Tech3, dat sinds 2001 actief is in de MotoGP. Er waren al langere tijd geruchten over een overname van het team. Met Steiners komst lijkt de toekomst van het team verzekerd, te midden van vragen over KTM’s langdurige betrokkenheid bij het satellietteam.

“Dit is het einde van een tijdperk. Tegelijkertijd is het ook het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor ons allemaal,” aldus teambaas Poncharal. “Tech3 is in goede handen om in dit nieuwe MotoGP-tijdperk verder te groeien.” Het team heeft lopende contracten met het fabrieksteam KTM. Rijders Maverick Viñales en Enea Bastianini liggen ondertussen vast tot het einde van volgend seizoen – het laatste jaar vóór de start van het nieuwe 850cc-tijdperk.

