Regerend wereldkampioen Lando Norris krijgt mogelijk een unieke kans buiten de Formule 1. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner – tegenwoordig mede-eigenaar van MotoGP-team Tech3 – heeft de McLaren-coureur uitgenodigd om volgend jaar op een motorfiets te testen. Volgens Steiner is de 26-jarige Brit ‘van harte welkom’ voor een proefrit op een KTM-tweewieler. Norris is een groot MotoGP-fan en bezocht dit jaar nog de GP van San Marino.

“Hij (Norris, red.) is van harte welkom om volgend jaar op onze motor te rijden”, zei Steiner in de The Red Flags-podcast. De mede-eigenaar van Tech3 maakte meteen een vergelijking met Norris‘ Formule 1-bolide. “Hij is ook papaja, net als zijn McLaren. Oké, misschien is hij gewoon oranje, maar ze lijken erg op elkaar”, voegde hij lachend toe. “Maar hij mag zeker komen proefrijden; we vinden wel een manier om dat te regelen.”

Hoe reageert Zak Brown?

Steiner merkte wel op dat het nog onzeker is hoe McLaren-topman Zak Brown zal reageren. Een MotoGP-test is immers niet zonder risico’s, ook niet voor Norris. “Het zou leuk voor hem zijn, hoewel ik niet weet of Zak Brown het fijn zou vinden om hem op een MotoGP-motor te zien rijden”, grapte Steiner. Norris is al jarenlang een fervent MotoGP-fan en bezocht meerdere Grands Prix. Dit jaar bracht hij – via het VR46-team van Valentino Rossi – een bezoek aan de GP van San Marino.

Günther Steiner nam eerder dit jaar Tech3 over, toen hij een consortium leidde bij de aankoop van het team. Hoewel er nog geen concreet plan ligt voor een MotoGP-test, zou Norris ongetwijfeld veel aandacht trekken. Bovendien is Liberty Media tegenwoordig eigenaar van zowel de Formule 1 als de MotoGP, wat meer ruimte biedt voor samenwerking. Eerdere kruisbestuivingen tussen beide sporten zijn schaars, maar niet ongehoord: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo en Marc Márquez testten eerder al met Formule 1-bolides. In 2019 trokken Lewis Hamilton en Rossi nog de aandacht toen ze voor één dag van machine ruilden.

Lewis Hamilton en Valentino Rossi wisselen auto en motorfiets uit in 2019 (Mercedes)

