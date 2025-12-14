Lando Norris weet zeker dat Lewis Hamilton nog niet afgeschreven mag worden. De Brit reed dit jaar voor het eerst in het Ferrari-rood, maar eindigde – behalve tijdens sprintraces – geen enkele keer op het podium. Volgens Norris is het echter een kwestie van tijd voordat Hamilton wel meer aan de top van het veld meedoet: ‘Als iemand zich kan herstellen na moeilijke jaren, is het meneer Hamilton’.

Het 2025-seizoen is er eentje waar Lando Norris nog geregeld aan zal terugdenken. Na een lange titelstrijd met Max Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri was het namelijk de Brit die aan het langste eind trok. Norris werd voor het eerst wereldkampioen, en treedt bij McLaren zo in de voetsporen van Lewis Hamilton. Voor diezelfde Hamilton was het echter een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten. De landgenoot van Norris kwam namelijk geen enkele keer op het podium terecht tijdens een hoofdrace, en vestigde daarmee een ongewild record.

Volgens de jongere Brit mag Hamilton echter nog altijd niet uitgevlakt worden. “We hadden al een aantal goede gevechten op de baan. Ik zou graag nog vaker tegen Lewis racen”, vertelt Norris aan Sky Sports News. “Het is duidelijk dat Ferrari het dit jaar veel moeilijker had dan iedereen had verwacht. Maar Lewis heeft bewezen dat hij waarschijnlijk de beste aller tijden is. Iedereen weet dat als iemand zich kan herstellen na moeilijke jaren, het wel meneer Hamilton is.”

Voorrecht

Norris steekt vervolgens de loftrompet niet alleen over Hamilton. “Het is altijd een voorrecht om tegen iemand te mogen racen die de beste ter wereld is. Er zijn een aantal van die jongens. Je hebt Fernando (Alonso, red.), Lewis, Max (Verstappen, red.)”, schaart de kersverse wereldkampioen ook zijn titelrivaal van 2025 in dat rijtje. “Er zijn veel van ons coureurs die in de voetsporen van deze jongens willen treden. George (Russell, red.) en Oscar (Piastri, red.) zijn twee van hen en er zijn nog zoveel andere jongens op de grid.”

