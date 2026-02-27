In de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen ontvangen alle teams prijzengeld op basis van hun prestaties in het voorgaande jaar. Zo zijn de punten die in het kampioenschap worden verzameld niet alleen belangrijk voor de eindklassering, maar ook voor de bankrekening in het nieuwe seizoen. Opvallend is dat McLaren – dat vorig jaar voor de tweede keer op rij kampioen werd bij de constructeurs – beduidend minder geld krijgt dan de andere topteams.

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat in Melbourne, presenteert de Formule 1 het huishoudboekje van 2025. Het Britse PlanetF1 kreeg inzage in de cijfers van de koningsklasse en onthulde hoe de teams er in het nieuwe seizoen financieel voorstaan. Het prijzengeld wordt uitgekeerd vanuit de inkomsten van F1-eigenaar Liberty Media, dat vorig jaar opnieuw een recordomzet draaide. Het Amerikaanse bedrijf verdiende in 2025 zo’n 3,87 miljard dollar aan de Formule 1, een stijging van veertien procent ten opzichte van de 3,41 miljard dollar in 2024.

Flinke prijzenpot

Ongeveer 45 procent van de jaarlijkse inkomsten van Liberty Media wordt uitgekeerd als prijzengeld. McLaren, dat het constructeurskampioenschap van 2025 won, had recht op een groot deel. Toch gaan de papaja’s niet met het meeste geld naar huis. Zo bestaan er speciale prestatiebonussen op basis van de resultaten van de afgelopen tien jaar. Ferrari ontvangt bovendien een basisbetaling voor de historische waarde van het team. Mede daardoor mocht de Scuderia in 2025 het meeste geld bijschrijven.

LEES OOK: Honda in spoedberaad na horrortests Aston Martin: ‘Meerdere problemen’

Ook de andere topteams werden beloond met extra bonussen. Zo zou Mercedes nog eens 112 miljoen dollar hebben ontvangen voor hun gedeelde dominantie in het afgelopen decennium. Red Bull en Ferrari zouden volgens dezelfde berekening 74,7 miljoen en 70 miljoen dollar extra hebben gekregen. McLaren rekent zich sinds kort weer tot de Formule 1-top en kreeg op basis van de laatste tien jaar een bonus van ‘slechts’ 18,7 miljoen. Het levert de Britse renstal een vierde plaats op in de ranking.

Team Prijzengeld Ferrari 277.7 miljoen dollar Mercedes 230.8 miljoen dollar Red Bull 202.9 miljoen dollar McLaren 165.8 miljoen dollar Aston Martin 109.3 miljoen dollar Alpine 99.9 miljoen dollar Haas 91.5 miljoen dollar Racing Bulls 82 miljoen dollar Williams 77.2 miljoen dollar Sauber 63.1 miljoen dollar

