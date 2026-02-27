De testperiode in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen verliep voor Aston Martin allesbehalve voorspoedig. Nadat de Britse formatie tijdens de shakedown in Barcelona slechts beperkt kon testen, werd het team ook in Bahrein geplaagd door technisch oponthoud. Op de slotdag luidde motorleverancier Honda de noodklok: de AMR26 kon geen longruns voltooien, waarna Lance Stroll al na zes ronden de handdoek in de ring moest gooien. Het leidde tot spoedberaad in Japan.

De racetak van Honda hield onlangs een persconferentie voor de Japanse media; president Koji Watanabe en algemeen directeur Ikuo Takeishi spraken openhartig over de huidige toestand bij Aston Martin en de teleurstellende testresultaten. De situatie was al nijpend vanaf de eerste testdagen en uiteindelijk legden de Britten het minste aantal ronden af van alles teams. Op de slotdag in Bahrein moest het programma bovendien voortijdig worden gestaakt vanwege motorproblemen.

“Eerlijk gezegd waren de tests in aanloop naar het seizoen extreem zwaar voor ons”, gaf Watanabe toe. “We konden niet presteren zoals gehoopt en de tests brachten meerdere problemen aan het licht. Tegelijkertijd hebben ze ons wel geholpen om die problemen scherp in kaart te brengen. Onze ingenieurs en monteurs werken nu nauwer dan ooit samen met het team op locatie; er wordt dag en nacht gewerkt aan verbeteringen. We staan continu in contact met Aston Martin om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het zijn serieuze obstakels, maar we geven ons niet zomaar gewonnen.”

Trillingen beschadigden de accu

Takeishi lichtte de problemen met de nieuwe Honda-motor verder toe: “Tijdens de voorbereidende tests merkten we abnormale trillingen op. Die hebben schade veroorzaakt aan het accusysteem, wat de voornaamste oorzaak is van de problemen. We onderzoeken de aandrijflijn grondig om passende maatregelen te nemen. Concreet betekent dit dat we op de testbank in Sakura een opstelling met carrosserie hebben gebouwd, zodat we het effect van de trillingen nauwkeurig kunnen analyseren.”

“Het lijkt erop dat de trillingen het gevolg zijn van een combinatie van factoren, waardoor het accusysteem uiteindelijk beschadigd raakt”, vervolgde hij. “We werken nauw samen met Aston Martin om dit probleem vóór de seizoensstart op te lossen.” Takeishi besloot strijdvaardig: “Achter de schermen draait alles op volle toeren. We zijn vastbesloten deze problemen te overwinnen.”

