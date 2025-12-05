Liplezers beweerden bij het shownummer in Las Vegas vorige maand dat FOM’s topman Stefano Domenicali op de grid lachend tegen een gast zei dat Formule 1 ‘tegenwoordig zelf het geld drukt’. De sport is nu de Amerikaanse markt lijkt opengebroken poeneriger dan ooit.

Astronomische bonussen, een rechtenhouder die miljarden verdient, startfees voor organisatoren die tegenwoordig beginnen bij €60 miljoen, raceteams die miljarden waard zijn en coureurs (Cian Shields) die kennelijk ruim twee miljoen aftikken voor een uurtje trainen in Abu Dhabi: Cash is King in de Formule 1, zoals Lewis Hamilton jaren geleden al concludeerde. Meer dan ooit zelfs.

Liberty Media werd bijna voor gek versleten, toen het in 2016 de commerciële rechten van de Formule 1 voor ruim vier miljard euro kocht. De sport had een verouderd, vooral mannelijk, kijkerspubliek, kijkcijfers daalden en voorafgaand aan een race wist je bijna al zeker dat er een Mercedes zou gaan winnen. De Amerikaanse markt, premium terrein voor Formule 1, toonde nog steeds weinig interesse voor deze ‘Europese sport’.

Met Chase Carey aan het roer en Sean Bratches als commercieel brein aan zijn zijde gunde Liberty’s topman John Malone twee vertrouwelingen de rol toe Formule 1 hip en winstgevend te maken. Een opdracht waarin het Amerikaanse duo, mede door miljoeneninvesteringen in sociale media-activiteiten en de Netflix-doumentaire Drive to Survive, met lof slaagden. Het duo stapte in 2020 op, nadat het fundament voor de toekomst was gelegd. Stefano Domenicali, opvolger van topman Carey, kwam in een gespreid bedje terecht.

De omzet uit de Formule 1 bedraagt voor Liberty tegenwoordig een miljard per kwartaal. Met langdurige contracten voor de GP’s in Melbourne, Bahrein, Saoedi-Arabië, Miami, Austin, een eigen evenement in Las Vegas en de ontginning van de Amerikaanse markt, klotst het geld tegen de plinten. Teams zijn miljarden waard: Red Bull legde een aanbod van ruim een miljard voor de overname van zusterteam Racing Bulls achteloos terzijde, Mercedes’ teambaas en aandeelhouder Toto Wolff verkocht onlangs een klein deel van zijn pakket voor 300 miljoen. Modehuis Luis Vuitton, onderdeel van LVMH, stapte in als partner. Het betaalt een miljard voor tien jaar.

Met techgigant Apple aan boord, het bracht dit jaar een succesvolle en winstgevende F1-film uit met Brad Pitt en is vanaf 2026 voor vijf jaar en €700 miljoen eigenaar van de Amerikaanse uitzendrechten, is de sky the limit. De sport heeft een premium uitstraling, is gezond, mondiaal en winstgevend, al begint de omzet na grote groei enigszins te stagneren. Tijd dus voor een verkoop van de commerciële rechten. Liberty’s topman Malone verklapte onlangs dat hij zoiets op (korte) termijn niet uitsluit. De rechten liggen met langdurige contracten, een ongekende populariteit van de sport, volle tribunes en met sponsors en circuits in de rij al in de week voor de miljardenklapper, waarvoor Apple en het Saoedische investeringsvehikel van machtshebber Mohammed bin Salman op pole liggen.

Daarbij valt de ruim twee miljoen euro die Cian Shields naar verluidt bij Aston Martin neerlegde voor een uurtje vrij trainen op de vrijdag in Abu Dhabi volledig in het niet.

