Carlos Sainz heeft zich met zijn meesterlijke zege tijdens de GP van Australië razend populair gemaakt bij de concurrentie. De Ferrari-coureur zit nog zonder stoeltje voor 2025, maar heeft inmiddels de interesse gewekt van grote teams als Mercedes en Red Bull. Sauber – dat vanaf 2026 als Audi aan de start staat – zou zó geïnteresseerd zijn in Sainz dat ze een deadline hebben gesteld.

LEES OOK: Audi rondt volledige overname Sauber af

Auto, Motor und Sport meldt dat Andreas Seidl (hier meer) de Spanjaard nog tot eind april de kans geeft om een contract te tekenen. Carlos Sainz werd al langer gelinkt aan het toekomstige Audi-team, maar sinds zijn briljante race in Melbourne zijn er meer kapers op de kust. Toch blijft Audi een interessante renstal voor Sainz. Het team zou hem onder meer de leidersrol kunnen geven die hij mist bij Ferrari. Helaas voor hem staat Sauber pas vanaf 2026 als Audi aan de start. In 2025 zou hij nog bij het voorlopig matige Stake F1 Team (het huidige Sauber) moeten vertoeven.

Audi dream team

Alles wijst erop dat Audi mikt op een line-up van Carlos Sainz én Nico Hülkenberg. Laatstgenoemde kan een schat van ervaring naar het team brengen en bezit daarbij ook nog eens over het Duitse paspoort dat het team zo belangrijk vindt. Hülkenberg kan het uithangbordje worden voor de Duitse fans én sponsors, terwijl smooth operator Sainz de punten aan elkaar rijgt. Naar verluidt had Sauber de 36-jarige coureur van Haas eigenlijk dit jaar al willen contracteren.

LEES OOK: ‘Sauber zoekt naar alternatieven voor Bottas en Zhou’

Of Sainz uiteindelijk kiest voor Audi moet nog maar blijken. Ook concurrenten Mercedes en Red Bull zouden hem ongetwijfeld een interessant contract kunnen aanbieden.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)