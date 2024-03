McLaren had hem, Ferrari wilde hem, Audi heeft hem. Andreas Seidl, CEO bij Stake F1 Team, is hot property in de Formule 1, maar wat maakt de Duitser zo gewild – en wat is het geheim achter zijn zo succesvolle werkwijze?

De Zwitserse formatie gaat nu officieel als Stake F1 Team door het leven, maar in 2026 verandert het in Audi, dat (geleidelijk) grootaandeelhouder wordt.

Blijven ontwikkelen is één van de voornaamste buitgangspunten bij Andreas Seidl. “Het is belangrijk om je te realiseren dat je elke dag iets leert”, benadrukt hij. “Dat geldt voor jezelf, maar ook voor je medewerkers en team.”

Een belangrijk hulpmiddel om te leren, is reflecteren. “Op jezelf en hoe je het doet. Wat wel en niet goed is gegaan, hoe dat komt. We maken allemaal fouten en daar moet je open over zijn en kunnen spreken. Ik moedig ‘mijn’ mensen”, zoals hij het team dat hij bij McLaren om zich heen had noemde, “ook aan open naar mij toe te zijn als dingen beter kunnen”, verwoordt hij wat ook bij Audi de bestuurscultuur zal zijn of worden.

‘Analyseren wat in paddock gebeurt’

Wat zijn zelfontplooiing betreft, is Seidl ondanks zijn wat studentikoze voorkomen niet het type dat dagenlang met zijn neus in allerlei managementboeken zit. Of op YouTube TED Talks of flitsende managementstijlvideo’s kijkt. Lachend: “Nee, zo ben ik niet. Wat ik wel veel doe, is analyseren wat er in de paddock gebeurt bij andere teams. Niet per se om te kopiëren wat zij doen, maar omdat je er wat van kan leren. Wat technische zaken betreft, maar net zo goed qua communicatie, marketing of operationele dingen.”

Een andere manier voor een team om zich te ontwikkelen, is groeien. Onder Vasseur groeide Saubers personeelsbestand van net boven de driehonderd man/vrouw naar zo’n 550, maar dat is nog steeds stukken minder dan bij echte topteams. Met Audi’s chequeboek, is er ruimte voor meer groei. Seidl is daarbij voorstander van een mix van ervaren krachten en jong talent. “Ik geef de mensen binnen het team graag de kans.”

