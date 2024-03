Er wordt al enige tijd gespeculeerd dat Liberty Media – de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 – ook MotoGP probeert te kopen. Inmiddels schijnt de deal beklonken te zijn. De huidige eigenaar van de MotoGP, Dorna, zou de sport voor zo’n 4 miljard dollar willen verkopen aan de Amerikaanse mediagigant.

Liberty Media kwam in 2017 voor het eerst om de hoek kijken in de koningsklasse van de autosport. De Formule 1 werd toen overgenomen van zakenman Bernie Ecclestone, die al jaren de touwtjes in handen had. Het bedrijf betaalde destijds 4,6 miljard dollar voor de sport. Volgens The Financial Times wil Liberty Media nu ook de MotoGP in handen krijgen. Uiteraard is het de bedoeling dat ook deze sport wereldwijd op de kaart wordt gezet. De Formule 1 heeft onder leiding van de Amerikanen immers een immense groei doorgemaakt. Naar schatting is de sport nu zo’n 17 miljard dollar waard.

Echter, het is nog maar de vraag of de EU een dergelijke deal toestaat. Als de MotoGP in handen komt van Liberty Media heeft het bedrijf in feite een monopolie op de twee grootste motorsporten in Europa. Aandelengroep CVC was ook ooit eigenaar van zowel F1 als Moto GP, maar werd door de EU gedwongen om een van deze te verkopen. Onder de Europese regels van 2006 was het niet mogelijk om beide raceklassen te bezitten. Het risico bestond dat de prijzen voor de uitzendrechten onnodig zouden stijgen.

Amerikaanse aanpak

De MotoGP zal het nieuwe leiderschap ongetwijfeld met open armen ontvangen. Sinds Liberty Media de boel heeft overgenomen in de Formule 1 is de winst bijna verdubbeld. De Amerikaanse aanpak heeft een grote schare nieuwe fans naar de sport gebracht, in het bijzonder op de lucratieve markt in de VS.

