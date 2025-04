Mogelijk gaat Formule 1-eigenaar Liberty Media de sport volgend jaar verkopen. Dat meldde The Times deze week. Naar verluidt bestaat er een groeiende interesse om de Formule 1 van de hand te doen, al zou een daadwerkelijke verkoop voorlopig nog worden uitgesteld. Vanaf 2026 zou de sport echter daadwerkelijk te koop kunnen worden aangeboden.

Volgens de Britse krant heeft Liberty Media een verkoop tot dusver uitgesteld, maar overweegt het concern vanaf 2026 een nieuwe eigenaar te zoeken voor de Formule 1. De Amerikaanse mediagigant kocht de sport in januari 2017 voor een bedrag van 4,4 miljard dollar. Sindsdien is de Formule 1 enorm gegroeid en heeft het een grote schare nieuwe fans aangetrokken. Uit de meest recente financiële cijfers blijkt dat de sport in 2024 maar liefst 3,65 miljard dollar aan inkomsten genereerde. Ter vergelijking: in 2017 was dat nog ‘slechts’ 1,83 miljard dollar.

Liberty Media werkt ondertussen ook aan de overname van MotoGP van het Spaanse Dorna. In 2024 legden de Amerikanen ongeveer 4,5 miljard dollar neer voor ’s werelds belangrijkste motorkampioenschap. Om eerlijke concurrentie te waarborgen, wordt deze deal momenteel onderzocht door de Europese Unie. Als zowel de Formule 1 als MotoGP in handen komen van dezelfde eigenaar, zou dat immers kunnen leiden tot een monopoliepositie.

Naar verluidt deed het Saoedische Public Investment Fund in januari 2023 al een overnamebod op de Formule 1, maar een bedrag van ruim 20 miljard dollar zou destijds zijn afgewezen. De toenmalige CEO van Liberty Media, Greg Maffei, noemde de geruchten ‘pure speculatie’. Of de Formule 1 in 2026 daadwerkelijk wordt verkocht, blijft vooralsnog de vraag.

