De EU gaat de overname van de MotoGP door Formule 1-eigenaar Liberty Media nader onderzoeken. In april werd bekend dat de Amerikaanse mediagigant een meerderheidsaandeel in het motorkampioenschap heeft verworven. De EU vreest echter dat één bedrijf straks een monopolie krijgt op de grootste motorsporten van Europa. Liberty Media verdedigt de overname in een recent statement.

Liberty Media maakte in april bekend dat het ongeveer 86 procent van MotoGP’s moederbedrijf, Dorna, zou overnemen. Naar verluidt bedraagt de deal ongeveer 4,2 miljard euro. De Europese Commissie, die strenge regels hanteert om eerlijke concurrentie te waarborgen en te bevorderen, heeft aangekondigd de overname nader te onderzoeken. De instantie vreest dat, indien de Formule 1 en MotoGP onder één bedrijf vallen, de concurrentie in de uitzend- en streamingsector onnodig wordt verstikt. Vóór 14 mei 2025 zou er een definitief besluit moeten worden genomen.

Statement Liberty Media

Liberty Media bracht vrijdag een statement naar buiten over het onderzoek. “Liberty Media heeft vandaag bericht ontvangen van de Europese Commissie dat zij een onderzoek zal instellen naar de eerder aangekondigde overname van MotoGP,” reageerde het bedrijf. “We zijn ervan overtuigd dat deze transactie ten goede zal komen aan de MotoGP-activiteiten, de fans, de kijkers en de bredere motorindustrie. Marktpartijen hebben de voordelen van de transactie alom erkend.”

“De markt voor audiovisueel entertainment groeit continu en gaat veel verder dan alleen sport,” vervolgde het bericht. “Deze overname zal MotoGP beter in staat stellen om te concurreren in deze zeer competitieve markt. We blijven samenwerken met de Europese Commissie terwijl zij hun onderzoek voortzetten, maar tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat deze transactie moet worden goedgekeurd.”

Liberty Media sloot in 2016 een deal om de Formule 1 over te nemen van investeringsgroep CVC. Laatstgenoemde partij was ooit eigenaar van zowel de Formule 1 als de MotoGP, maar werd destijds gedwongen om een van deze te verkopen. Onder de Europese regels van 2006 was het namelijk niet toegestaan om beide raceklassen tegelijkertijd in bezit te hebben.

