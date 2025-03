De MotoGP krijgt in de toekomst een nieuwe bandenleverancier. Dat maakte de organisatie donderdag bekend. Vanaf het seizoen van 2027 worden de huidige Michelin-sloffen vervangen door Pirelli’s. De toekomst van Michelin in de MotoGP stond al enige tijd ter discussie, omdat Pirelli vorig jaar al de banden leverde voor de Moto2 en Moto3. De Italiaanse fabrikant heeft sinds 2011 al een exclusieve deal met de Formule 1.

Donderdag kondigde de MotoGP aan dat het partnerschap met Michelin in 2026 afloopt. De Franse bandenfabrikant is sinds 2016 hofleverancier voor de hoofdklasse – het nam deze rol destijds over van Bridgestone. Pirelli wordt vanaf 2027 de enige bandenleverancier in alle drie de Grand Prix-klassen én het MotoE-kampioenschap. De Italianen tekenden een vijfjarige deal.

Nieuw tijdperk voor de sport

De nieuwe samenwerking is bedoeld om ervoor te zorgen dat rijders die naar de top doorgroeien gedurende hun hele carrière op dezelfde banden rijden. De overstap naar Pirelli valt samen met een nieuw tijdperk voor de sport, aangezien er in 2027 nieuwe technische reglementen en motoren hun intrede maken. “De strategie om één leverancier in de paddock te hebben, biedt de perfecte ontwikkelingsladder voor de kampioenen van morgen om hun vaardigheden te verbeteren op weg naar de top”, luidt een officieel persbericht.

LEES OOK: Meer lezen over racen op twee wielen? Bestel hier het jubileummagazine van de TT-Assen!

In de Formule 1 is Pirelli al sinds 2011 de enige bandenleverancier. Sommige fans verlangen nog wel eens terug naar de bandenoorlogen van weleer, maar voorlopig zullen Max Verstappen en consorten het enkel en alleen met de Italiaanse rubbers moeten doen. De samenwerking met Pirelli duurt nog tot eind 2027 en bevat een optie om te worden verlengd. Er is geen reden om te verwachten dat de Formule 1 tegen die tijd voor een andere fabrikant kiest.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.