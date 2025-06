In 2026 gaan de reglementen binnen de Formule 1 opnieuw op de schop. De nieuwe regels brengen een aantal ingrijpende wijzigingen met zich mee. De auto’s worden kleiner en wendbaarder, en onderhuids wordt het vermogen gelijk verdeeld tussen een verbrandingsmotor en een batterij. Bij nieuwe auto’s horen natuurlijk ook nieuwe banden – leverancier Pirelli testte vorige week al nieuwe rubbers met Ferrari. Topman Mario Isola is tevreden over de vorderingen.

De ingenieurs van Pirelli werkten samen met Ferrari op het thuiscircuit van Fiorano. Gedurende twee testdagen werden verschillende prototypes vergeleken, zowel qua compound als qua constructie. De banden werden gemonteerd op een aangepaste SF-25, die de aerodynamische belasting van de auto’s van 2026 kon simuleren. Daarbij werd de ophanging bijgesteld zodat de kleinere banden op de auto pasten – de nieuwe rubbers zijn 25 millimeter kleiner aan de voorkant en 30 millimeter aan de achterkant. Om ook regenbanden te kunnen testen, maakte Pirelli gebruik van een irrigatiesysteem om de baan nat te maken. Donderdag reed testrijder en reservecoureur Guanyu Zhou in de SF-25; vrijdag was het de beurt aan Charles Leclerc.

Uitdagingen voor 2026

“Allereerst wil ik Ferrari bedanken voor hun gastvrijheid en technische ondersteuning, en ook voor de inzet van hun coureurs”, reageerde Mario Isola, autosportdirecteur bij Pirelli. “Deze twee testdagen waren zeer waardevol en stelden ons in staat de ontwikkeling op het circuit van de intermediate- en full wet-banden voor volgend jaar af te ronden. We gaan nu alle gegevens zorgvuldig analyseren en de definitieve oplossingen afronden.”

“Het is nooit gemakkelijk om regenbanden te ontwikkelen, omdat het moeilijk is om de baanomstandigheden consequent te reproduceren”, voegde de Milanees eraan toe. “Daarbij speelt de temperatuur ook een grote rol. Dat geldt dit jaar des te meer, omdat deze testauto’s de belasting en het gedrag van de auto’s van 2026 niet volledig kunnen benaderen.” Volgend jaar beloven de bolides kleiner en lichter te worden, wat ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor het bandenverbruik. “We moesten het beste maken van de omstandigheden, en ik denk dat Pirelli een aantal interessante resultaten heeft behaald”, besloot Isola optimistisch. “Daardoor kunnen we de teams – vergeleken met de huidige banden – volgend jaar een verbeterd product bieden. Zowel qua prestaties als qua operationeel window.”

