Binnenkort draait F1 in de Nederlandse bioscopen, een fictieve Hollywood-blockbuster die werd opgenomen in het hart van de Formule 1-paddock. Voor de racescènes scheurden hoofdrolspelers Brad Pitt en Damson Idris in aangepaste Formule 2-auto’s over het circuit. Om de actie van een echte Grand Prix zo nauwkeurig mogelijk te benaderen, klopten de producenten aan bij bandenleverancier Pirelli. Topman Mario Isola vertelt over zijn geheime bandenproject voor F1.

“Ik herinner me dat ik ze (het productieteam achter F1, red.) twee jaar geleden voor het eerst ontmoette tijdens de wintertest in Bahrein”, aldus Isola tegenover verschillende media in Montréal. “Ze kwamen naar me toe met een geheim project en zeiden: ‘We hebben banden nodig’. Ze waren natuurlijk niet van plan om echte Formule 1-auto’s te gebruiken voor de film, dus hadden ze andere banden nodig — meer vergelijkbaar met die van de Formule 2, bijvoorbeeld.”

‘Zo realistisch mogelijk’

Omdat er op lage snelheden werd gefilmd, hadden de filmmakers moeite om de bandentemperaturen op peil te houden. “We weten allemaal dat je sneller moet rijden om grip te krijgen met Formule 1-banden”, lichtte Isola toe. “Dus het eerste idee was om banden te produceren met verschillende kleuren op de wang – wit, geel en rood – maar wel allemaal met dezelfde zachte compound. Die genereert immers meer grip. Zo zijn we begonnen, maar gaandeweg realiseerden we ons dat normale banden – laten we zeggen Formule 2-banden – ook prima werkten”, vervolgde de Pirelli-topman. “We hebben ontzettend veel verschillende oplossingen geleverd voor allerlei scènes. Het was een fijne samenwerking, ook omdat alles zo realistisch mogelijk moest zijn.”

De bandenproductie bleek dus cruciaal voor de authenticiteit van de film, hoewel deze ook alle kenmerken van een Hollywood-productie bevat, bevestigde Isola. “Dat werd duidelijk toen we naar Monaco gingen om de film voor het eerst te bekijken”, herinnerde hij zich. “Ze zeiden: ‘Het is een Hollywood-film. Vergeet dat niet — het is geen documentaire’. Maar persoonlijk vind ik hem erg geslaagd. Het voelt echt aan, en er zit een mooi verhaal achter. Ik denk dat het een goede manier is om nog meer mensen voor de Formule 1 te interesseren.”

Brad Pitt op de speciale Pirelli-rubbers in Abu Dhabi (Getty Images)

