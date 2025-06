Precies twintig jaar geleden, op 19 juni 2005, voltrok zich op Amerika’s heilige racetempel in Indianapolis een farce die zijn weerga niet kent. Van de twintig auto’s die op de grid staan, rijden er veertien tijdens het opwarmrondje de pitstraat in. Hun Michelin-banden blijken niet bestand tegen de omstandigheden in de Verenigde Staten. De race tussen de resterende zes coureurs ontaardt in een optocht, die onder een striemend fluitconcert wordt uitgereden. Wat ging er mis?

Het begon allemaal tijdens de tweede vrije training. In een van de kombochten knalt Ralf Schumacher keihard in de muur. De Duitser stapt uit en geeft zijn Toyota een welgemikte trap, maar de auto treft geen blaam. Het is de Michelin-band die het begeeft onder de zware belasting van de gebankte bocht. Gedurende het weekend wordt duidelijk dat de Michelin-sloffen onveilig zijn voor de kenmerkende kombochten van het circuit van Indianapolis. De Franse bandenfabrikant moet toegeven dat geen van haar teams veilig kan racen met de beschikbare banden.

Boegeroep

Een oplossing blijft uit. En zo komt het dat er op zondag, om 13.00 uur lokale tijd, twintig auto’s vertrekken voor hun opwarmronde, maar dat de veertien auto’s op Michelin-banden – beginnend met polesitter Jarno Trulli – één voor één de pitstraat inrijden. Alleen de zes auto’s op Bridgestone-banden verschijnen aan de start, te weten de Ferrari’s, de Jordans en de Minardi’s.

LEES OOK: Tsunoda mikt op eerherstel in Oostenrijk: ‘Het circuit vind ik erg leuk’

De duizenden Amerikanen op de tribunes zijn logischerwijs not amused. Het boegeroep is oorverdovend wanneer Michael Schumacher als eerste over de finish komt. Christijan Albers, in zijn debuutseizoen bij Minardi, profiteert van de chaos. Hij finisht als vijfde op Indianapolis en scoort zijn enige punten van het seizoen. In de nasleep van het bandenfiasco spannen gedupeerde fans rechtszaken aan tegen de Amerikaanse GP. Om het goed te maken belooft de Formule 1 hen onder andere gratis tickets voor het raceweekend van 2006. Dat zou tevens de voorlaatste editie worden van het spektakel op Indianapolis. En bandenleverancier Michelin? Die stapte in 2006 uit de sport.

Een BAR-monteur in Indianapolis bergt de Michelin-banden weer op (Getty Images)

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.