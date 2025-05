De Nederlandse IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout deed zaterdag goede zaken op de Indianapolis Motor Speedway. Waar hij zich aanvankelijk als vierentwintigste kwalificeerde voor de zogenoemde Sonsio Grand Prix, kwam hij na een knappe inhaalrace als negende over de streep. Daarmee eindigde Van Kalmthout – na een vierde plaats op Barber Motorsports Park – opnieuw in de punten namens Dale Coyne Racing. De race werd gewonnen door titelverdediger Alex Palou.

Na een teleurstellende kwalificatie moest Van Kalmthout een inhaalrace rijden. Uiteindelijk slaagde hij erin om vanaf de vierentwintigste startplek op te klimmen naar de top tien. Met zijn negende plaats scoorde hij opnieuw punten voor Dale Coyne Racing, het team dat hem dit jaar op het laatste moment een IndyCar-stoeltje kon garanderen. De Sonsio Grand Prix werd gewonnen door Alex Palou van Chip Ganassi Racing. De Spanjaard veroverde daarmee zijn vierde overwinning van het seizoen en vergrootte zijn voorsprong in het kampioenschap.

LEES OOK: Brown komt met voorstel om ‘valse’ beschuldigingen tegen te gaan: ‘Geld neerleggen’

“Ik heb me ontzettend vermaakt”, reageerde een enthousiaste Van Kalmthout na afloop van de race. “Er lag weinig grip op de baan – ik gleed alle kanten op – maar een tijdje had ik zelfs de snelste rondetijd in handen. De auto voelde erg goed, zeker in vergelijking met de kwalificatie. We hebben deze behoorlijk onder handen genomen in aanloop naar de race, en dat heeft zich duidelijk uitbetaald. We waren snel, we waren echt heel erg snel”, besloot hij tevreden. Van Kalmthout staat na vijf races op de tiende plaats in het kampioenschap.

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout vorige week op het Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.