Tot vandaag was slechts een klein deel bekend van wat Christijan Albers allemaal in 2014 beleefde in zijn twee maanden als Formule 1-teambaas bij Caterham. Meer dan ooit doet hij in FORMULE 1 Magazine nu een boekje open over een turbulente tijd, met bizarre taferelen achter de schermen.

Hieronder een passage uit het verhaal:

Investeerders brachten hem in juli 2014 aan boord om het armlastige team te redden. Al snel bleek echter dat de investeerders cq eigenaren uit die tijd hun eigen afspraken niet nakwamen. Ook werd snel duidelijk dat de financiële ellende bij Caterham groter dan groot was. Zie daar, de probleemoplosser in Albers, oud-coureur en succesvol entrepreneur, die meteen naar voren kwam. “Het hielp dat ik al ervaring had met andere zakelijke projecten. Maar er moest veel gebeuren.” Het resultaat: een schuld van 23 miljoen pond bracht hij binnen no time terug naar 11 miljoen pond. Een aanzienlijke, en broodnodige, besparing.

Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Albers moest veel mensen ontslaan, honderden dealtjes sluiten met crediteuren, kreeg dreigbrieven en zelfs een telefoontje van de premier van het Verenigd Koninkrijk. De overheid had namelijk een subsidie gegeven. “Hoe dat allemaal zat, een heel verhaal.”

Voorbeelden

Maar eerst: enkele bizarre voorbeelden ter illustratie van de chaos in de bedrijfsvoering. De autospuiterij is er een goed voorbeeld van. Bij Caterham was die aanwezig. En toch was er een externe kostenpost van naar verluidt een paar honderdduizend Britse ponden. Het spuiten werd uitbesteed, zo bleek.

Albers schudt het hoofd als het ter sprake komt. “Toen ik binnenkwam bij Caterham, stond dat enorme bedrag open aan spuiterij. Maar zo’n spuiterij hadden we zelf, met eigen spuiters. Bleek ineens dat het team de auto’s desondanks ergens ander liet spuiten, een paar straten verderop…”

Niet bepaald efficiënt. Dat gold ook voor een ander voorbeeld wat je niet verwacht bij een team op het allerhoogste autosportniveau. Albers: “Ik zat er net drie, vier dagen. Maakte een ronde, kwam bij het magazijn. Werkten er vijf man, twee leunden wat achterover op een bureaustoel. Waar de andere drie waren, wist niemand. Twee busjes waren weg, dus een van hen was er sowieso niet. En waar die twee met een busje naartoe reden, wist ook niemand. Er dus was ook geen communicatie.”

120 ontslagen

Geen wonder dat de leiding besloot om in te grijpen, financieel en personeeltechnisch was er werk aan de winkel. Het leidde ertoe dat er 120 van de 420 moesten vertrekken. Albers: “Dat is voor die 120 niet leuk, daar gaat het dan vaak over. Maar het betekent wel dat je 300 anderen aan het werk houdt. En anders hadden we allemáál op straat gestaan. Deze stap was nodig om het bedrijf overeind te houden en met 300 man was het ook gewoon nog functioneel. Bovendien zaten er veel niet-capabale mensen voor dat specifieke werk tussen en zo konden we schoon schip maken.”

