Na de races in Australië, China en Japan vervolgt het Formule 1-seizoen zich met de Grand Prix van Bahrein. Deze vierde race van het seizoen vormt het middelpunt van de eerste triple header van 2025. Het Bahrain International Circuit staat bekend om de spectaculaire nachtraces en veel inhaalmogelijkheden. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend, inclusief Nederlandse tijden.

Lees alles over de GP van Bahrein: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat start de GP van Bahrein 2025?

Doordat de GP van Bahrein als avondrace wordt verreden, zijn de sessies op een prettiger tijdstip te volgen vanuit Nederland.

Vrijdag 11 april 2025

Eerste vrije training 13:30 – 14:30 uur Tweede vrije training 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 12 april 2025

Derde vrije training 14:30 – 15:30 uur Kwalificatie 18:00 – 19:00 uur

Zondag 13 april 2025

Race 17:00 uur

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.