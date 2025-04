Charles Leclerc baalt van zijn vierde plaats in de Grand Prix van Bahrein. De Ferrari-coureur begon het weekend vol goede moed met het upgradepakket en startte zelfs vanaf de eerste startrij. Maar in de race verloor hij snelheid, waardoor hij buiten het podium belandde. Volgens de Monegask komen de beperkingen van de SF-25 in de race naar voren, terwijl die in de kwalificatie met ‘trucjes’ verborgen kunnen worden.

Ferrari trok vol vertrouwen naar Bahrein met een upgradepakket. De nieuwe onderdelen, waaronder een herziene vloer, leidden tot een stap in de goede richting. Toch benadrukte Charles Leclerc tegenover de aanwezige media dat Ferrari na vier races dit seizoen nog niet concurrerend genoeg is. “Ik denk dat we gewoon meer algehele downforce nodig hebben, meer grip”, zei hij. “Ik denk dat we op dit moment het maximale uit de auto halen, maar meer is er gewoon niet. Ik heb meer grip nodig om sneller de hoek om te gaan.”

Sneeuwbaleffect

Leclerc kwalificeerde zich als derde voor de Grand Prix van Bahrein, maar startte als tweede door een gridstraf voor George Russell. In de race moest de Monegask zijn meerdere erkennen in zowel de Mercedes-coureur als Lando Norris, waardoor hij terugviel naar de vierde plaats. Volgens Leclerc worden de beperkingen van de SF-25 blootgelegd in de race, omdat verse banden en een laag brandstofpeil de zwakke punten in de kwalificatie verbergen. “In de kwalificatie heb ik nog steeds het gevoel dat we dat een beetje kunnen verbergen door een paar trucjes te doen”, verklaarde hij. “Maar als ik eenmaal in de race ben, is er geen grip. Het is als een sneeuwbaleffect.”

Leclerc durft niet te zeggen wanneer het team uit Maranello meer ontwikkelingen zal doorvoeren om het gat met McLaren te dichten en ziet nog geen licht aan het einde van de tunnel. “Ik weet het niet. Ik denk dat de tunnel langer is dan ik zou willen.”

