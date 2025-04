Teambaas Christian Horner legt uit waarom Red Bull zoveel moeite heeft om met oplossingen te komen voor de huidige problemen aan de RB21. De teambaas noemt de correlatieproblemen tussen de data vanuit de tools, waaronder de verouderde windtunnel, en vanaf het circuit als de grootste boosdoener. ‘Het is alsof je de tijd moet bijhouden op twee verschillende horloges’, verzucht Horner.

Problemen met de banden, de grip, de balans, de remmen, de pitstops… het zat Red Bull niet mee tijdens de GP Bahrein. De Oostenrijkers hielden zelfs na de race een crisisberaad. Teambaas Christian Horner bleef echter ook na deze meeting nog opvallend rustig. Volgens de teambaas heeft de wispelturige RB21 last van dezelfde technische problemen als zijn voorganger, maar zijn deze moeilijk te verhelpen dankzij één groot probleem waar Red Bull mee worstelt.

“Het probleem is dat de oplossingen die we zien in onze tools (in de fabriek, red.) niet correleren met wat we zien op de baan”, legt Horner uit. “Dat moeten we zo snel mogelijk uitzoeken. Waarom kunnen we met onze tools niet zien wat we zien op het circuit? Het is alsof je de tijd moet bijhouden op twee verschillende horloges.”

Vooral de data uit de windtunnel, die inmiddels al meer dan zestig jaar oud is, correleert niet goed met wat Red Bull op de baan ziet. “De situatie is vergelijkbaar met vorig jaar. De windtunnel heeft ons in een bepaalde richting gedreven, maar die dingen zien we niet terug op het circuit. Er is dus geen correlatie tussen wat de tools ons vertellen en wat de data vanaf het circuit zeggen. We verzamelen nu vooral data vanaf het circuit, en die data zullen leidend zijn bij het vinden van oplossingen.”

2027

Gelukkig is er voor Red Bull wel een klein lichtpuntje aan het einde van de donkere tunnel waarin ze zich nu bevinden. “We werken aan een nieuwe windtunnel die we in 2027 in gebruik nemen, al zullen we nog zeker achttien maanden met de huidige versie moeten werken.”

