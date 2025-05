Het team van Sauber gaat een belangrijke periode tegemoet. In de huidige Stake F1-vorm beleeft de Zwitserse renstal opnieuw een matig seizoen, maar vanaf 2026 moet de transformatie naar een Audi-fabrieksteam het tij keren. De Duitse autogigant, met steun van moederbedrijf Volkswagen en Qatarese investeerders, ontwikkelt al een eigen krachtbron voor het Formule 1-team. Technisch kopman Mattia Binotto waarschuwt echter dat Audi niet te hoog wil inzetten.

Voor 2026 voert de Formule 1 nieuwe reglementen in, die de auto’s kleiner en wendbaarder moeten maken. Daarbij worden ook nieuwe motoren geïntroduceerd. In een poging de sport nog duurzamer te maken en tegelijkertijd nieuwe fabrikanten aan te trekken, wordt het vermogen straks gelijk verdeeld over een interne verbrandingsmotor en een batterij. Die belofte van meer elektrificatie heeft gewerkt – onder andere Audi verbond zich, via Sauber, aan de koningsklasse.

Mattia Binotto, voormalig Ferrari-teambaas en hoofdtechnicus bij Audi/Sauber, waarschuwt voor de complexiteit van de nieuwe krachtbron. “Het maken van motoren is veel ingewikkelder dan je je als fan kunt voorstellen”, zei hij in een interview met Autosport. “Dat weet ik als ingenieur maar al te goed. Nu komen we echter in iets extreem geavanceerds terecht – dit is nog nooit eerder gedaan. Het uitgangspunt is altijd een motor, al zal de moeilijkheidsgraad wel een stuk hoger liggen. De hele motorcultuur moet veranderen, en dat zal niet makkelijk zijn.”

‘Zullen niet de beste krachtbron hebben’

Meer hybride-technologie speelt de teams parten, zo bleek de afgelopen maanden. Juist daarom werd er ook gediscussieerd over een vervroegde overstap naar atmosferische V10-blokken. Volgens Binotto worstelt ook Audi met het realiseren van een competitief pakket. “We zijn op onszelf gericht”, aldus de Italiaan. “In 2026 zullen we nog niet aan de top staan, dat beseffen we ons maar al te goed. We zullen niet de beste krachtbron hebben, maar de ingeslagen weg is de juiste – daar heb ik vertrouwen in.”

De aanstaande regelwijziging brengt mogelijk ook nieuwe vormen van competitie met zich mee, zo voorspelt Binotto. Teams krijgen immers inspraak in de brandstoffen die ze gebruiken – er zijn meerdere duurzame alternatieven beschikbaar. Op dat vlak hebben Audi en Binotto wellicht een voorsprong; Volkswagen heeft via Porsche al een grote productielocatie voor synthetische brandstoffen in Chili. Toch verwacht Binotto vooral veel van Audi’s rivaal Mercedes. Volgens geruchten hebben de Silberpfeile opnieuw de beste papieren. “In 2014 stapten we ook over op nieuwe hybride-technologie”, besloot de Sauber-topman. “Mercedes maakte toen het verschil – het werd echt een motorkampioenschap. Die situatie kan zich opnieuw voordoen.”

