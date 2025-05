Aston Martin-coureur en Formule 1-veteraan Fernando Alonso beschrijft collega Max Verstappen als een ‘geniale’ coureur, maar weet ook dat de Nederlander dit jaar een felle titelstrijd wacht. Waar hij zich vier seizoenen op rij tot wereldkampioen kroonde, krijgt hij in 2025 serieuze tegenstand van McLaren. Volgens Alonso is Verstappen – net als topontwerper Adrian Newey – tot ‘bijzondere dingen’ in staat, maar voorlopig is McLaren de favoriet.

Tijdens de afgelopen GP van Monaco moest Max Verstappen opnieuw de beide McLaren-coureurs voor zich dulden. Lando Norris ging er met de winst vandoor, terwijl de Red Bull-kampioen net naast het podium greep. De achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri bedraagt inmiddels 25 punten. Met overwinningen in Japan en Imola is hij vooralsnog de enige niet-McLaren-coureur die dit jaar een zege heeft geboekt. Afhankelijk van het circuit kan zijn RB21 competitief zijn, maar vaak is de MCL39 – die veel spaarzamer met de banden omspringt – een klasse beter.

‘Vlak Verstappen niet uit’

Alonso, die al jaren een groot bewonderaar is van Verstappen, vergeleek hem met de nieuwe Aston Martin-ontwerper Adrian Newey. De gevierde Brit kwam dit jaar over van Red Bull. “Je mag Verstappen nooit uitvlakken”, aldus Alonso tegenover het Spaanse Mundo Deportivo. “Hij is een geniale coureur. Iemand als Adrian Newey is in staat om hele bijzondere dingen te verrichten, maar Verstappen kan dat ook. Hij heeft dat dit jaar al laten zien – je kunt hem nooit uitsluiten voor de titel.”

“Maar ja, dit is zeker zijn (Verstappen, red.) zwaarste titelstrijd tot nu toe”, gaf Alonso toe. “McLaren is waarschijnlijk de grote favoriet.” Verstappen jaagt in 2025 op het record van Michael Schumacher. De legendarische Duitser is de enige coureur die vijf opeenvolgende wereldtitels wist te behalen. Tussen 2000 en 2004 bleef hij ongeslagen. Bij Verstappen staat de teller nu op vier. In 2021 troefde hij Lewis Hamilton af in de slotrace in Abu Dhabi. In de jaren daarna verschalkte hij Ferrari’s Charles Leclerc en McLaren-belofte Lando Norris. Laatstgenoemde is nu, samen met Oscar Piastri, zijn grootste uitdager.

