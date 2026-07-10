McLaren heeft de ontwikkelingsstrategie voor de F1-auto van 2026 moeten aanpassen. Teambaas Andrea Stella bevestigde na afloop van de GP van Groot-Brittannië dat het team na de eerste races van het nieuwe seizoen enkele conceptuele keuzes heeft herzien en de koers voor de verdere ontwikkeling van de MCL40 heeft bijgestuurd. Dit gebeurde naar aanleiding van de sportieve terugval ten opzichte van Mercedes en Ferrari.

De regerend wereldkampioenen beleven tot nu toe een lastig seizoen. Ook tijdens de GP van Groot-Brittannië slaagden de papaja’s er niet in het gat naar Mercedes en Ferrari te dichten. Thuisheld Lando Norris eindigde als vierde, terwijl Oscar Piastri na een incident in de openingsronde buiten de punten viel. Ondanks een redelijke puntenoogst tijdens het sprintweekend schatte Stella het verschil met de concurrentie op ongeveer ‘een halve seconde’ en noemde hij de vierde plaats van Norris een ‘overprestatie’. In de kopgroep waren Kimi Antonelli en Max Verstappen immers al uitgevallen.

Volgens Stella heeft McLaren tijd nodig gehad om de juiste richting te bepalen binnen de nieuwe technische reglementen. “Tijdens de ontwikkeling hebben we vanuit conceptueel oogpunt een aantal richtingen gekozen, maar naarmate we meer leren over de reglementen van 2026, moeten we die bijsturen”, gaf de teambaas toe tegenover de pers. “Dergelijke aanpassingen zijn, vooral vanuit aerodynamisch oogpunt, niet binnen een paar weken gebruiksklaar. Het duurt normaal gesproken een of twee maanden, en dat is de reële vertraging die we momenteel hebben ten opzichte van de rest.”

Verlossende upgrades

De McLaren-teambaas verwacht dat de eerste gevolgen van de nieuwe aanpak binnenkort zichtbaar worden. “We hebben nu een duidelijke ontwikkelingsrichting. Maar het kost – of kostte – een paar maanden om bepaalde onderdelen van de auto te realiseren. We zouden in Hongarije de eerste resultaten van deze aanpak moeten zien, en hopelijk volgen er daarna steeds meer upgrades voor de rest van het seizoen.”

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Stella ziet de komende upgradepakketten als de belangrijkste kans om de achterstand op Mercedes en Ferrari te verkleinen. “In een ideale wereld maken we het verschil goed met de upgrades die we rond de zomerstop meenemen. Omdat het nu op aerodynamisch vlak duidelijk is welke richting we inslaan, zal de ontwikkeling bovendien een stuk duurzamer verlopen. Idealiter kunnen we dus op korte en middellange termijn al upgrades leveren. Laten we hopen dat de andere teams dan niet té ver zijn uitgelopen in het kampioenschap.”

De historische kleurstelling van McLaren tijdens de GP van Groot-Brittannië leverde het team geen podiumplaatsen op (Getty Images)

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