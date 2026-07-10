Guenther Steiner verwacht niet dat Max Verstappen op korte termijn afscheid neemt van Red Bull Racing, ondanks de spanningen voor en achter de schermen. “Hij blijft. Max is een racer, dus hij blijft gewoon”, stelt de oud-teambaas van Haas.

Steiner denkt dat de situatie bij Red Bull minder alarmerend is dan velen op basis van de twee recente crashes in Oostenrijk en Silverstone vermoeden. “Wat hij wél nodig heeft, is dat hij zijn mensen weet te motiveren om hem een auto te geven waarmee hij kan winnen”, zegt Steiner in de Red Flags-podcast. “Want de auto was op zich niet slecht, als je de problemen met de achtervleugel buiten beschouwing laat. Qua prestaties zat het eigenlijk best goed. En bij Red Bull weet iedereen hoe Max (Verstappen, red.) is. Ze kennen zijn karakter. Ze weten dat hij af en toe zijn frustratie uit, maar daarna wil hij gewoon weer races winnen. Hij heeft het team ontzettend veel successen gebracht.”

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Steiner vervolgt: “Als hij naar een nieuw team zou gaan en zich daar op dezelfde manier zou gedragen, dan zou dat misschien minder goed worden ontvangen. Maar bij Red Bull begrijpen de mensen om hem heen precies waarom hij zo reageert: omdat hij enorm teleurgesteld is als hij niet wint. Uiteindelijk is hij over alles kritisch, maar dat komt maar door één ding: hij wil winnen. Is het prettig voor een team dat hij zijn frustraties soms publiekelijk uit? Waarschijnlijk niet. Maar iedereen weet waarom hij dat doet. Niemand schrikt daarvan of zegt: ‘Max, doe dat niet.’ Dit is gewoon wie Max is. Dat is zijn karakter.”

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