Stake F1 Team – van oudsher Sauber – is naar verluidt op zoek naar alternatieven voor de huidige coureurs. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou hebben beide een contract tot eind 2024, maar met de overname van Audi in het verschiet is het nog maar de vraag of deze overeenkomsten verlengd gaan worden. Met een behoorlijke stoelendans in de maak zijn er genoeg andere coureurs die in aanmerking komen voor een plekje bij Audi.

Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kwamen beide in 2022 bij Sauber terecht. Het team fungeerde toen nog als Alfa Romeo, inmiddels kennen we het als het gifgroene Stake F1 Team. Stake heeft nog weinig indruk kunnen maken, de eerste drie races van het seizoen werden vooral gekenmerkt door moeizame pitstops. WK-punten zijn er dus ook nog niet gescoord. Geen beste zaak voor zowel Bottas als Zhou, die zich beide zullen moeten bewijzen, willen ze in aanmerking komen voor het aanstaande Audi-project. Het contract van laatstgenoemde kwam afgelopen winter al in het geding toen het Zwitserse team hem niet direct vastlegde voor het huidige seizoen. Naar verluidt had dat te maken met onderhandelingen met Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg

Sportplatform Sportskeeda meldt dat Sauber voor de toekomst met Audi wil vertrouwen op een ervaren coureur, het liefst met een Duitse achtergrond. De 36-jarige Nico Hülkenberg komt dan al snel ter sprake. Haas behield de ervaren Hülkenberg nog voor dit seizoen, ondanks het feit dat Sauber-CEO Andreas Seidl nauw betrokken zou zijn geweest bij onderhandelingen met de Duitse coureur. Zijn contract met de Amerikaanse renstal loopt tot eind 2024. De kans is groot dat Sauber tegen die tijd opnieuw een aanbod gaat doen.

De samenwerking tussen Sauber en Audi kan zomaar erg succesvol worden. De Duitse autofabrikant kent een rijke geschiedenis in de motorsport en zal ongetwijfeld veel investeren om een succesvol Formule 1-team te kweken. Er zullen er dus genoeg coureurs zijn die een handtekening willen zetten bij Audi. Carlos Sainz, winnaar van de GP van Australië, wordt ook al langere tijd gelinkt aan het project. Voor Bottas en Zhou is het voorlopig erop of eronder.

