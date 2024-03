Valtteri Bottas rijdt dit jaar zijn twaalfde seizoen in de Formule 1. De Finse coureur is een van de meest ervaren rijders op de grid, maar op een pensioen zit hij nog niet te wachten. Bottas wil zich weer kunnen meten met de voorhoede en tekent daarvoor het liefst nog een meerjarig contract. De focus ligt op het Audi-Sauber project van 2026, hoewel zijn contract bij de Zwitserse renstal eind dit jaar afloopt.

In een openhartig interview met PlanetF1 legt Valtteri Bottas uit dat hij nog lang niet klaar is met de Formule 1. “Twintig seizoenen, dat moet kunnen”, zo zegt de Fin. Zolang de tienvoudige racewinnaar maar weer in een competitieve auto terecht komt. “Ik wil nog een paar succesvolle jaren hebben, het doel is nu om dichter bij de voorhoede te komen.” In 2025 verlopen er genoeg contracten voor Bottas om iets nieuws te gaan proberen. Toch mikt hij op een verlenging met Sauber. “Het liefst wil ik bij het Audi-project terecht komen, idealiter in een leidende rol.”

Audi heeft vanaf 2026 de touwtjes in handen bij het Zwitserse team, dat nu nog als Stake F1 door het leven gaat. Volgens Valtteri Bottas hoeft hij zich daar niet meer te bewijzen. “Als je naar mijn CV kijkt, dan weet je wat ik kan doen in de juiste auto.” Bottas kwalificeerde in de afgelopen elf jaar twintig keer op pole en eindige tien keer bovenaan het podium. Nu jaagt hij op een meerjarig contract om zijn resume nog iets langer te maken. “Ik voel me altijd beter als ik me aan een team kan binden zonder afleiding van contracten en dat soort dingen”, aldus de Fin.

LEES OOK: Audi rondt volledige overname van Sauber af

‘De sport voelt minder natuurlijk’

Toch lijken de hoogtijdagen inmiddels voorbij. Valtteri Bottas nam in 2022 afscheid van Mercedes en kwam bij Sauber – toen Alfa Romeo – in een minder competitieve auto terecht. Zijn hoogste positie op de grid was een vijfde plek in 2022, tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Bij het huidige Stake F1 Team is het wederom vechten voor WK-punten.

LEES OOK: Valtteri Bottas worstelt met Stake F1 Team: ‘Dit mag niet meer gebeuren’

Toch laat Bottas zich niet zomaar ontmoedigen, ondanks dat de sport in de afgelopen twaalf jaar erg veranderd is. “Ik hou nog steeds van het racen en de strijd met de beste coureurs en de beste auto’s”, legt hij uit. “Alle verantwoordelijkheden naast het racen vind ik minder leuk. De sport voelt minder natuurlijk.” Een opvallende uitspraak voor iemand als Valtteri Bottas. De laatste paar jaren deden vermoeden dat hij de media juist heeft omarmt. Van naaktkalenders tot een snor van Nigel Mansell-achtige proporties, Bottas was vaak het middelpunt van de aandacht.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: