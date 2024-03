Voor Valtteri Bottas was de eerste race in zijn gifgroene Stake F1-outfit geen succes. De Fin belandde vlak na de start in een opstootje met Hülkenberg en Stroll, maar de echte pech kwam pas tijdens een pitstop om de hoek kijken. Een gebrekkige wielmoer kostte hem zijn race. “Dit mag gewoon niet meer gebeuren”, aldus Bottas.

Toen Valtteri Bottas tijdens een pitstop de harde band onder zijn C44 wilde schroeven, sloeg het noodlot toe. Het kostte meer dan 52 seconde om zijn linker voorwiel te bevestigen. Bottas reageerde op de openingsrace bij Formula1.com. “Er was duidelijk een probleem met een wielmoer”, aldus de tienvoudig GP-winnaar. “Dat moeten we uitpluizen, dit mag in de toekomst niet meer gebeuren.”

Het is niet de eerste keer dat Valtteri Bottas pech heeft met een bandenwissel. Tijdens de GP van Monaco in 2021 pakte hij een ‘record’ voor de langste pitstop ooit. Toen zijn rechter voorwiel pas in de fabriek van zijn Mercedes werd gehaald, waren er al ruim 43 uur verstreken. Bottas hoopt dat hij al zijn pech voor het aankomende jaar nu al heeft opgemaakt. De Fin eindigde in Bahrein op de negentiende plaats.

Stake F1 Team

Waar Valtteri Bottas zijn debuut bij het nieuwe Stake F1 Team snel wil vergeten, verging het teamgenoot Guanyu Zhou een stuk beter. De Chinese coureur startte vanaf P17 om net buiten de punten te eindigden op P11. “Ik ben erg tevreden met onze progressie”, zei hij achteraf. “Niemand had van tevoren kunnen denken dat we met Aston Martin zouden vechten.”

De C44 is voor de eerste race van het seizoen behoorlijk onder handen genomen. “De set-up is grotendeels veranderd na de wintertest”, aldus Zhou. “Dit weekend kon ik echt alles uit de auto halen, dus we weten nu waar we staan. Nu moeten we ons focussen op Jeddah, zodat we weer een stap kunnen zetten.”

