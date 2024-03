Het Formule 1-team van Haas reed tijdens de openingsrace in Bahrein niet in de punten. Coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg eindigden op respectievelijk de twaalfde en de zestiende plaats. Toch zijn ze bij de Amerikaanse renstal tevreden over de vorderingen ten opzichte van vorig jaar. “We doen meer mee in het middenveld.”

Haas eindigde in 2023 onderaan dankzij een auto die snel kon zijn in de kwalificatie, maar zijn banden opvrat in een race. Met nieuwe teambaas Ayao Komatsu aan het roer lijken die problemen in 2024 verholpen te zijn. Nico Hülkenberg was dé verrassing in Bahrein toen hij op P10 kwalificeerde met zijn VF-24. Een ongelukkige aanvaring met Lance Stroll gooide zaterdag roet in het eten, ware het niet dat zijn Haas gemiddeld snellere rondjes reed dan de Aston Martin!

(Tekst gaat verder onder bericht)

RACE PACE – #BahrainGP



VER was 0.41s/lap quicker than his teammate, on average!

SAI: same pace as PER

The McL/Mercedes battle was TIGHT: just 0.08s/lap between the 4 drivers!



Laptime change vs 2023 (s/lap):

Ferr -2.26

Merc -1.90

McL -1.89 (and fewer pits)

RB -1.86

Aston -1.24 pic.twitter.com/hqhMcdflb5 — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) March 2, 2024

Een verademing voor het team van Haas, dat dankzij beter bandenmanagement weer kan meevechten voor kostbare WK-punten. “We doen weer mee in het middenveld”, laat het team weten in een persbericht. “Hülkenberg en Magnussen waren allebei competitief.”

‘We kunnen punten gaan pakken’

De Amerikanen hebben hun blik nu gericht op de GP van Saoedi-Arabië. Zaterdag 9 maart wordt er weer geracet op het Jeddah Corniche Circuit. Magnussen reed hier al twee keer in de punten voor Haas, dit jaar hoopt hij weer in de top tien te eindigen. “Ik ben groot fan, het is een fenomenaal circuit”, laat hij weten. “Het is spannend om op te rijden, want je rijdt overal vlak langs de muur.”

Haas-collega Hülkenberg denkt er al net zo over. “Jeddah is spectaculair én uitdagend. Het is een zwaar circuit, maar ik hou daar wel van. Ik ben goed voorbereid, we kunnen punten gaan pakken.”

