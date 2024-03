Red Bull was een klasse apart tijdens het eerste raceweekend van 2024. De GP van Bahrein werd afgesloten met een comfortabel een-tweetje voor het team uit Milton Keynes. Winnaar Max Verstappen was ongrijpbaar voor de competitie. Toch gaan er nu al geruchten dat er een flinke upgrade in de pijplijn zit voor de RB20. Houdt Red Bull straks niks meer over voor de concurrentie?

Tijdens de GP van Bahrein eindigde er twee Red Bulls op het podium, met een behoorlijk marge voor de Nederlandse kampioen. Toen Verstappen over de streep kwam, duurde het nog ruim tweeëntwintig seconde voordat zijn teamgenoot de geblokte vlag zag. Toch kunnen de Oostenrijkers nog niet achterover leunen. Ondanks de ongeëvenaarde prestaties van de RB20, zou Red Bull in de achtergrond al keihard werken aan een flinke upgrade.

‘We zullen zien’

Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat het team inderdaad aan een evolutie werkt van hun laatste wapenfeit. De aanpassingen staan voor de GP van Emilia-Romagna op de planning, in het weekend van 19 mei. Toen Red Bull-adviseur Helmut Marko werd gevraagd naar een dergelijke upgrade moest hij een beetje gniffelen: “We zullen zien.”

Een nóg snellere RB20 zal de meeste Ferrari-fans niet in de koude kleren gaan zitten. De Italianen komen met hun SF-24 nog het dichtstbij de regerend kampioenen. Of Red Bull inderdaad een upgrade achter de hand heeft, is nog maar de vraag. Veel experts vrezen dat de RB20 in zijn huidige vorm al niks voor de concurrentie overlaat. De tijd zal het leren.

