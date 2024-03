Max Verstappen zette keihard de toon tijdens de openingsrace van het seizoen in Bahrein. De Nederlandse kampioen ging rustig verder waar hij in 2023 gebleven was en reed alle concurrentie zoek op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Ook in de buitenlandse media – waar ‘Horner-gate’ dit weekend de klok sloeg – moesten ze wel buigen voor een sensationele Max Verstappen.

Volgens Daily Mail “deed Max Verstappen zoals een Max Verstappen betaamt.” De Nederlander reed tijdens de GP van Bahrein naar de eerste plaats, met een gat van ruim twintig seconde op runner-up Sergio Pérez. “Oh jawel, de eerste race volgt het patroon van vorig jaar, met een comfortabele overwinning voor de Hollandse meester”, aldus de Engelsen. “Wat je ook van teambaas Christian Horner mag vinden, hij leidt een machtig team.” De race van Lewis Hamilton, favoriet bij de Engelsen, willen ze liefst zo snel mogelijk vergeten. “Hij startte negende en eindige als zevende, vijftig seconde achter Verstappen. Oh jee…”

Ook in Duitsland ging een foutloze overwinning te midden van het Horner-schandaal niet onopgemerkt. “Zelfs de chaos rond zijn teambaas kan de Nederlander niet afleiden”, schrijft Bild. “Wie dacht dat het nieuwe seizoen spannend zou worden, komt bedrogen uit. De drievoudig wereldkampioen noteerde een onbetwiste start-tot-finish overwinning in Bahrein. Pure dominantie!”

Bij La Gazzetta dello Sport hadden ze ook nog wel wat bijvoeglijk naamwoorden over voor de Red Bull-coureur. Een “ontkentende” en “perfecte” Verstappen kreeg een tien op zijn Italiaanse rapport. Ook terwijl het Ferrari-bloed door je aderen stroomt kun je niet anders dan concluderen: “Het stormachtige Red Bull is ook dit seizoen weer hét team om te verslaan.” Toch schittert er een sprankje hoop voor de Italianen. “Ferrari is duidelijk tweede in het kampioenschap.”

In Spanje zagen ze hoe de regerend wereldkampioen nog altijd “een klasse apart” is. “Het werd een eenvoudige overwinning voor Verstappen”, concludeert Marca. De collega’s bij AS houden hun hart vast voor een herhaling van 2023. “Er zijn nog 23 races te gaan. Verstappen zal ze toch niet allemaal gaan winnen? Alsjeblieft niet.”

