Zege nummer 55 uit zijn loopbaan werd er in Bahrein een om in te lijsten voor Max Verstappen. Dat besefte de drievoudig wereldkampioen zelf ook na afloop. “Het gebeurt niet vaak dat het zo perfect gaat.”

Verstappen was van begin tot eind soeverein in de jacht op de winst. Hij kende geen centje pijn en won zo de eerste race van het nieuwe jaar. “Ongelooflijk”, stamelde hij zelf ook. “Het ging zelfs beter dan verwacht, ook al wisten we dat we een goede auto hadden. Op elke compound was de auto goed te besturen, de snelheid was prima en ik heb geen problemen gekend.”

Dat zijn eerste optreden van het seizoen in Bahrein meteen dominant was, deed Verstappen na de zege deugd. “Ik heb lol gehad, voelde me goed. Al met al is dit een speciale zee, het gebeurt niet vaak dat het zo perfect gaat. Ik voelde me echt één met de auto.”

Lees ook:

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hier!