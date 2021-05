Het rechter voorwiel van Valtteri Bottas blijft voorlopig gewoon aan zijn W12 bevestigd. Mercedes moet namelijk wachten tot de terugkeer in de fabriek alvorens het wiel van de Fin van zijn bolide verwijderd kan worden. “We zullen de dremel tevoorschijn moeten halen om door het restant van de moer te slijpen.”

Het lijkt erop dat Mercedes ongewild een gooi doet naar het record van langste pitstop ooit. Het voorwiel van Valtteri Bottas, dat er tijdens zijn stop in de Monaco GP niet af kon worden gehaald, zal pas in de fabriek in Brackley van de bolide verwijderd kunnen worden.

Weggeslepen sleuven

Technisch directeur James Vowles gaf na de GP van Monaco meer uitleg bij het probleem tijdens Bottas’ pitstop. “Als we de wheelgun niet recht op de moer zetten, kan die het oppervlak van de moer wegslijpen. Het is een beetje alsof je met een kruisschroevendraaier niet recht op het kruis van de schroef zit. De sleuven van de schroefkop slijpen dan weg waarna het simpelweg onmogelijk is een schroef nog eruit te krijgen. Je hebt geen oppervlak meer waar de schroevendraaier zich aan vast kan grijpen”, verduidelijk Vowles.

Hetzelfde gebeurde dus tijdens de stop van Bottas. “Kijkend naar het vermogen van de wheelgun eindig je uiteindelijk met een bot oppervlak en wordt de schroef dolgedraaid. Zo kan de boorkop zich nergens meer aan vast grijpen. Dat is gebeurd bij de pitstop.”

En dus moet Mercedes wachten tot de bolide weer in de fabriek is om het wiel te verwijderen en de ‘langste pitstop ooit’ af te ronden. Dat verklapte James Allison. “We hebben het wiel er niet af gekregen, de auto staat nog altijd in de garage met het wiel eraan vast. Het zal er vanaf geslepen moeten worden. We zullen de dremel tevoorschijn moeten halen om door het restant van de moer te slijpen. Dat zullen we in de fabriek doen”, aldus de Mercedes-topman.

