Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Max Verstappen reed in Monaco 78 ronden lang foutloos, Vettel en Pérez voerden de strategie van hun team perfect uit en Ricciardo vond zelfs op zijn favoriete straten niet het goede ritme met zijn nieuwe team. Ons oordeel:

TOP

Max Verstappen – 9: Start: 2e Finish: 1e

Op zaterdag lijkt Verstappen tijdens zijn tweede run in Q3 op weg naar polepositie, totdat hij zijn rondje moet afbreken door de crash van Charles Leclerc. Een dag later levert zijn tweede plek in de kwalificatie door het niet starten van de Monegask alsnog de eerste startplek op.

Bij de start is de Nederlander bij de pinken. Hij houdt Bottas achter zich op weg naar bocht 1 en rijdt nadien 78 ronden foutloos. Tijdens het eerste stint controleert hij het gat naar Bottas, tijdens het tweede stint houdt hij Sainz op veilige afstand. Verstappen komt nooit in de problemen en zegeviert voor het eerst in Monaco. Een historische dag, want door zijn overwinning komt hij aan de leiding in het kampioenschap. Hij is de eerste Nederlander ooit die daarin slaagt.

Lando Norris – 8: Start: 5e Finish: 3e

Norris is aan een ijzersterk seizoen bezig. Voor de vierde keer in vijf races eindigt de Brit in de top 5, voor de tweede keer op het podium bovendien. Krijgt P3 na de pitstopfase cadeau door de problemen bij Bottas, maar weerstaat nadien wel aan de druk van Sergio Pérez.

Sebastian Vettel – 8: Start: 8e Finish: 5e

Eindelijk scoort Sebastian Vettel zijn eerste punten voor Aston Martin. De Duitser voert op de straten van Monte Carlo de strategie van zijn team perfect uit. Dankzij de overcut gaat hij voorbij Gasly en Hamilton naar P5. Die positie geeft hij nadien niet meer af. Het levert hem en Aston Martin tien kostbare punten op.

FLOP

Lewis Hamilton – 5: Start: 7e Finish: 7e

Hamilton maakt als allereerste zijn pitstop, een slechte keuze blijkt niet veel later. Door de overcut verliest hij posities aan Gasly, Vettel en nog wat later ook Pérez. De wereldkampioen rijdt de hele race lang gefrustreerd rond en laat dat meermaals merken op de boordradio. Het bonuspunt voor de snelste raceronde is een magere troost.

Daniel Ricciardo – 4: Start: 12e Finish: 12e

Opnieuw raakt Ricciardo op zaterdag niet verder dan Q2. Op zijn speciale Monaco-helm staat dan wel ‘Dit zijn mijn straten’, daar laat de Australiër weinig van zien op zondag. In de race verliest hij door de strategische keuzes van zijn team zelfs plaatsen aan Giovinazzi en Stroll. “Een weekend om snel te vergeten”, zo vat Ricciardo zijn Monaco GP zelf perfect samen.

REST VAN HET VELD

Mercedes. © Graphic News

Valtteri Bottas – 6: Start: 3e Finish: DNF

Waar teamgenoot Hamilton op zaterdag en zondag worstelt met de W12, lijkt Bottas zijn bolide best goed onder controle te hebben op de straten van het Prinsdom. Hij lijkt op weg naar een tweede plaats, tot een vastzittend wiel het einde van zijn race betekent. Erg zuur voor de Fin.

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – 7: Start: 9e Finish: 4e

Op zaterdag is Pérez bijna een seconde trager dan teamgenoot Verstappen. Het levert hem slechts de negende startplek op. Op zondag maakt de Mexicaan die matige kwalificatie goed. Hij rijdt langer door dan onder meer Hamilton en Gasly en voert in de vrije lucht die hem dat oplevert de overcut perfect uit. Vanaf P4 voert Pérez in de slotfase de druk op nummer 3 Norris op, maar inhalen is onmogelijk op deze smalle straten.

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 7: Start: 13e Finish: 8e

Stroll kiest aan de start voor de harde band en kan daardoor wachten tot ronde 58 om zijn pitstop te maken. De keuze voor het harde rubber pakt goed uit, want door de alternatieve strategie komt de Canadees na zijn pitstop in de punten terug op de baan. Hij finisht uiteindelijk als achtste en bezorgt zijn team vier kostbare punten.

Alpine. © Graphic News

Fernando Alonso – 5: Start: 17e Finish: 13e

De tweevoudige winnaar van de GP van Monaco komt dit jaar nooit in het stuk voor. Op zaterdag strandt hij in Q1, op zondag is de dertiende plek het hoogst haalbare. Het is voorlopig niet de terugkeer waarvan Alonso zal hebben gedroomd.

Esteban Ocon – 7: Start: 11e Finish: 9e

Ocon bevestigt in Monaco dat hij tijdens dit seizoensbegin de dominante Alpine-coureur is. Gestart op de harde band kan de Fransman langer door dan de meeste van zijn directe concurrenten. Na zijn stop komt hij als tiende terug op de baan, na Räikkönens bandenwissel resulteert dat in de negende plek. Ocon finisht zo voor de vierde race op rij in de punten.

Ferrari. © Graphic News

Charles Leclerc – 4: Start: DNS

Een weekend van uitersten voor thuisrijder Leclerc. Hij traint pole in ‘zijn’ Monaco, maar crasht ook aan het einde van Q3. Ferrari checkt zijn auto twee keer, vervangt een aantal onderdelen en stuurt de Monegask met vertrouwen op pad voor zijn installatierondjes. Daar gaat het echter mis. De linker aandrijfas begeeft het op weg naar de grid, Leclerc ziet een kans op winst in zijn thuisrace uit zijn handen glippen.

Carlos Sainz – 7: Start: 4e Finish: 2e

Carlos Sainz redt het weekend van Ferrari. Gestart vanaf P4 profiteert de Spanjaard van de uitvalbeurten van zijn teamgenoot en Bottas om naar zijn eerste podium voor de Scuderia te rijden.

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 4: Start: 16e Finish: 16e

De hype rond Yuki Tsunoda lijkt alweer helemaal te zijn gaan liggen. Sinds de openingsrace in Bahrein wist de Japanner niet meer te scoren, ook in Monaco rijdt hij een kleurloos weekend. Dat hij als beste rookie finisht op de straten van Monte Carlo is zowat het hoogtepunt van zijn weekend.

Pierre Gasly – 6: Start: 6e Finish: 6e

Gasly gaat altijd goed in Monaco en zo ook dit jaar. De Fransman kwalificeert als zesde en finisht daar ook in het Prinsdom. Hij weet de undercut-aanval van Hamilton af te slaan, maar moet Vettel door zijn overcut wel voor zich dulden. P6 is hoe dan ook een mooi resultaat voor Gasly en AlphaTauri in Monaco.

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 6: Start: 10e Finish: 10e

Een sterk weekend van Antonio Giovinazzi, waarin hij bovendien weet door te stoten naar Q3. Verliest bij de start een plaats aan Ocon, maar pakt die bij de eerste passage in Mirabeau al terug. Een weekend om op voort te bouwen voor de Italiaan.

Kimi Räikkönen – 6: Start: 14e Finish: 11e

Probeert met een lang eerste stint een gooi te doen naar punten, maar raakt niet verder dan de elfde plaats.

Haas. © Graphic News

Mick Schumacher – 7: Start: 20e Finish: 18e

Kan door een crash in VT3 niet deelnemen aan de kwalificatie en start op zondag dus als laatste. In de openingsronde heeft Schumacher een gevechtje met teamgenoot Mazepin en wint hij die strijd ook, maar later in de race moet hij de Rus toch voor zich dulden. In Monaco is nog maar eens duidelijk hoe langzaam de VF-21 is.

Nikita Mazepin – 7: Start: 19e Finish: 17e

Wint in Monaco voor het eerst dit jaar de strijd met teamgenoot Schumacher, zowat het hoogst haalbare in een Haas dit seizoen.

Williams. © Graphic News

George Russell – 6: Start: 15e Finish: 14e

Mister Saturday stoot op zaterdag naar goede gewoonte door naar Q2, maar heeft zoals wel vaker een te trage auto in de race.

Nicholas Latifi – 5: Start: 18e Finish: 15e

Weet in de kwalificatie enkel Mazepin (en Schumacher die niet meerijdt) achter zich te houden, in de race finisht hij wel voor de twee Haas-coureurs en Tsunoda.

